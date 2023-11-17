Довбик признался, что хочет сменить команду

Артём Довбик. Фото: скриншот

Центральный нападающий "Жироны" Артем Довбик является одним из лучших игроков чемпионата Испании. Поэтому к нему есть интерес топовых клубов.

Относительно своего будущего Довбик рассказал в комментарии ВЗБІРНА.

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Gol de Artem Dovbyk ⚽️ 1-1 ⚽️

Goal del Girona que empata el partido en vallecas. pic.twitter.com/3J1aJzKMEb — ⚽Golazos⚽ (@Golazos__) November 11, 2023

Довбик хочет пойти в топовый клуб

По словам Довбика, он всем доволен в "Жироне", но рассматривает команду как витрину, после которой можно пойти в топовый клуб.

"Я не смотрю на эти слухи о трансфере, поскольку сейчас у меня есть команда, в которой я доволен. Этот сезон, думаю, для каждого игрока нашей команды будет, как витрина и трамплин, дай Бог, в другие топ-клубы. Но сейчас я хочу думать только о команде, в которой я выступаю", — сказал Довбик.

Отметим, что интерес к Довбику приписывают мадридскому "Атлетико", "Интеру" и "Милану". Следующим летом эти три клуба могут попытаться купить украинцы. "Жирона" уже повесила на футболиста ценник в 30 млн евро.

Артем в текущем сезоне в составе каталонского клуба в 14 матчах забил семь голов и отдал шесть ассистов.

"Жирона" занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Испании и опережает на два очка мадридский "Реал".

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