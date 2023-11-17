Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик признался, что хочет сменить команду arrow

Довбик признался, что хочет сменить команду

17 ноября 2023 07:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик признался, что хочет сменить команду
Артём Довбик. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Центральный нападающий "Жироны" Артем Довбик является одним из лучших игроков чемпионата Испании. Поэтому к нему есть интерес топовых клубов.

Относительно своего будущего Довбик рассказал в комментарии ВЗБІРНА.

Читайте также:

Довбик хочет пойти в топовый клуб

По словам Довбика, он всем доволен в "Жироне", но рассматривает команду как витрину, после которой можно пойти в топовый клуб.

"Я не смотрю на эти слухи о трансфере, поскольку сейчас у меня есть команда, в которой я доволен. Этот сезон, думаю, для каждого игрока нашей команды будет, как витрина и трамплин, дай Бог, в другие топ-клубы. Но сейчас я хочу думать только о команде, в которой я выступаю", — сказал Довбик.

Отметим, что интерес к Довбику приписывают мадридскому "Атлетико", "Интеру" и "Милану". Следующим летом эти три клуба могут попытаться купить украинцы. "Жирона" уже повесила на футболиста ценник в 30 млн евро.

Артем в текущем сезоне в составе каталонского клуба в 14 матчах забил семь голов и отдал шесть ассистов.

"Жирона" занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Испании и опережает на два очка мадридский "Реал".

Напомним, "Реал" выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды.

В "Жироне" Цыганкова и Довбика рассказали о главной цели на сезон.

Футболист "Шахтера" может уже в январе перейти в немецкий клуб.

Реал предложит Лунину новый контракт, но есть важный нюанс.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме