Довбик признался, что хочет сменить команду
Центральный нападающий "Жироны" Артем Довбик является одним из лучших игроков чемпионата Испании. Поэтому к нему есть интерес топовых клубов.
Относительно своего будущего Довбик рассказал в комментарии ВЗБІРНА.
Gol de Artem Dovbyk ⚽️ 1-1 ⚽️— ⚽Golazos⚽ (@Golazos__) November 11, 2023
Goal del Girona que empata el partido en vallecas. pic.twitter.com/3J1aJzKMEb
Довбик хочет пойти в топовый клуб
По словам Довбика, он всем доволен в "Жироне", но рассматривает команду как витрину, после которой можно пойти в топовый клуб.
"Я не смотрю на эти слухи о трансфере, поскольку сейчас у меня есть команда, в которой я доволен. Этот сезон, думаю, для каждого игрока нашей команды будет, как витрина и трамплин, дай Бог, в другие топ-клубы. Но сейчас я хочу думать только о команде, в которой я выступаю", — сказал Довбик.
Отметим, что интерес к Довбику приписывают мадридскому "Атлетико", "Интеру" и "Милану". Следующим летом эти три клуба могут попытаться купить украинцы. "Жирона" уже повесила на футболиста ценник в 30 млн евро.
Артем в текущем сезоне в составе каталонского клуба в 14 матчах забил семь голов и отдал шесть ассистов.
"Жирона" занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Испании и опережает на два очка мадридский "Реал".
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