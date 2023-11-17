Судаков може відмовити Ювентусу через інтерес іспанського гранда

Георгій Судаков у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Георгій Судаков зацікавив ще один відомий іноземний клуб. Півзахисник збірної України може переїхати до чемпіонату Іспанії з футболу.

Донецький "Шахтар" найближчими тижнями отримає запит щодо трансферу свого вихованця, повідомляє Marca.

Читайте також:

За останній рік Георгій Судаков став лідером донецького "Шахтаря". Вже у січні наступного року "гірники" почнуть отримувати пропозиції щодо продажу 21-річного півзахисника. Один із них може прийти з Іспанії.

Ліза та Георгій Судакови. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Який ще клуб цікавиться Судаковим

Керівництво мадридського "Атлетіко" нещодавно заявило, що клуб не збирається підписувати нових футболістів узимку 2024 року. Проте насправді "матрацники" зацікавлені у переході Георгія Судакова. Дієго Сімеоне хоче отримати молодого, перспективного футболіста у середню лінію команди. Не виключено, що цей трансфер відбудеться літом наступного року.

Одночасно з цією новиною з'явилася інформація про те, що півзахисник "Шахтаря" змінив агента. Замість ALIK Management футболіст збірної України співпрацює із компанією ProStar.

У сезоні 2023/2024 Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 14 матчів у всіх турнірах. Він забив три голи.

Нагадаємо, Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд у відборі на Євро-2024.

У Миколенка та "Евертона" проблеми — з команди зняли очки.

Скандальний арбітр з Іспанії обслужить матч збірних України та Італії.

Довбик зізнався, що хоче змінити команду.

"Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди.