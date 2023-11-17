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Судаков може відмовити Ювентусу через інтерес іспанського гранда

17 листопада 2023 16:29
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Судаков може відмовити Ювентусу через інтерес іспанського гранда
Георгій Судаков у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Георгій Судаков зацікавив ще один відомий іноземний клуб. Півзахисник збірної України може переїхати до чемпіонату Іспанії з футболу.

Донецький "Шахтар" найближчими тижнями отримає запит щодо трансферу свого вихованця, повідомляє Marca.

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За останній рік Георгій Судаков став лідером донецького "Шахтаря". Вже у січні наступного року "гірники" почнуть отримувати пропозиції щодо продажу 21-річного півзахисника. Один із них може прийти з Іспанії.

Ліза та Георгій Судакови
Ліза та Георгій Судакови. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Який ще клуб цікавиться Судаковим

Керівництво мадридського "Атлетіко" нещодавно заявило, що клуб не збирається підписувати нових футболістів узимку 2024 року. Проте насправді "матрацники" зацікавлені у переході Георгія Судакова. Дієго Сімеоне хоче отримати молодого, перспективного футболіста у середню лінію команди. Не виключено, що цей трансфер відбудеться літом наступного року.

Одночасно з цією новиною з'явилася інформація про те, що півзахисник "Шахтаря" змінив агента. Замість ALIK Management футболіст збірної України співпрацює із компанією ProStar.

У сезоні 2023/2024 Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 14 матчів у всіх турнірах. Він забив три голи.

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