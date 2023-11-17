Судаков может отказать Ювентусу из-за интереса испанского гранда

Георгий Судаков в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Георгий Судаков заинтересовал еще один известный иностранный клуб. Полузащитник сборной Украины может переехать в чемпионат Испании по футболу.

Донецкий "Шахтер" в ближайшие недели получит запрос относительно трансфера своего воспитанника, сообщает Marca.

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За последний год Георгий Судаков стал лидером донецкого "Шахтера". Уже в январе следующего года "горняки" начнут получать предложения о продаже 21-летнего полузащитника. Одно из них может прийти из Испании.

Лиза и Георгий Судаковы. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Какой еще клуб интересуется Судаковым

Руководство мадридского "Атлетико" недавно заявило, что клуб не собирается подписывать новых футболистов зимой 2024 года. Однако на деле "матрасники" заинтересованы в переходе Георгия Судакова. Диего Симеоне хочет получить молодого, перспективного футболиста в среднюю линию команды. Не исключено, что этот трансфер произойдет летом будущего года.

Одновременно с этой новостью появилась информация о том, что полузащитник "Шахтера" сменил агента. Вместо ALIK Management футболист сборной Украины сотрудничает с компанией ProStar.

В сезоне 2023/2024 Георгий Судаков сыграл за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах. Он забил три гола.

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