Судаков может отказать Ювентусу из-за интереса испанского гранда
Георгий Судаков заинтересовал еще один известный иностранный клуб. Полузащитник сборной Украины может переехать в чемпионат Испании по футболу.
Донецкий "Шахтер" в ближайшие недели получит запрос относительно трансфера своего воспитанника, сообщает Marca.
За последний год Георгий Судаков стал лидером донецкого "Шахтера". Уже в январе следующего года "горняки" начнут получать предложения о продаже 21-летнего полузащитника. Одно из них может прийти из Испании.
Какой еще клуб интересуется Судаковым
Руководство мадридского "Атлетико" недавно заявило, что клуб не собирается подписывать новых футболистов зимой 2024 года. Однако на деле "матрасники" заинтересованы в переходе Георгия Судакова. Диего Симеоне хочет получить молодого, перспективного футболиста в среднюю линию команды. Не исключено, что этот трансфер произойдет летом будущего года.
Одновременно с этой новостью появилась информация о том, что полузащитник "Шахтера" сменил агента. Вместо ALIK Management футболист сборной Украины сотрудничает с компанией ProStar.
В сезоне 2023/2024 Георгий Судаков сыграл за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах. Он забил три гола.
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