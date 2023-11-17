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Судаков может отказать Ювентусу из-за интереса испанского гранда

17 ноября 2023 16:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков может отказать Ювентусу из-за интереса испанского гранда
Георгий Судаков в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Георгий Судаков заинтересовал еще один известный иностранный клуб. Полузащитник сборной Украины может переехать в чемпионат Испании по футболу. 

Донецкий "Шахтер" в ближайшие недели получит запрос относительно трансфера своего воспитанника, сообщает Marca.  

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За последний год Георгий Судаков стал лидером донецкого "Шахтера". Уже в январе следующего года "горняки" начнут получать предложения о продаже 21-летнего полузащитника. Одно из них может прийти из Испании. 

Лиза и Георгий Судаковы
Лиза и Георгий Судаковы. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Какой еще клуб интересуется Судаковым

Руководство мадридского "Атлетико" недавно заявило, что клуб не собирается подписывать новых футболистов зимой 2024 года. Однако на деле "матрасники" заинтересованы в переходе Георгия Судакова. Диего Симеоне хочет получить молодого, перспективного футболиста в среднюю линию команды. Не исключено, что этот трансфер произойдет летом будущего года. 

Одновременно с этой новостью появилась информация о том, что полузащитник "Шахтера" сменил агента. Вместо ALIK Management футболист сборной Украины сотрудничает с компанией ProStar. 

В сезоне 2023/2024 Георгий Судаков сыграл за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах. Он забил три гола. 

Напомним, Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд в отборе на Евро-2024. 

У Миколенко и "Эвертона" проблемы — с команды сняли очки. 

Скандальный арбитр из Испании обслужит матч сборных Украины и Италии. 

Довбик признался, что хочет сменить команду. 

"Реал" выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды.

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