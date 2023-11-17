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Сборная Украины с юмором поздравила Цыганкова с днем рождения

17 ноября 2023 10:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины с юмором поздравила Цыганкова с днем рождения
Виктор Цыганков празднует день рождения. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Виктор Цыганков, один из лидеров сборной Украины, недавно отметил свой 26 день рождения. В национальной команде не забыли поздравить полузащитника с праздником. 

Футболисты приготовили для Цыганкова торт, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна". 

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Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков недавно отметил свой 26 день рождения. Партнеры по сборной Украины не забыли об этом событии и поздравили футболиста с праздником. 

Торт для Цыганкова 

На базе национальной команды в Германии состоялась скромная, но веселая церемония, которую посвятили Виктору Цыганкову. Для полузащитника испекли специальный торт, который вынесли в зал во время командного ужина игроков. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков принимает поздравления. Скриншот YouTube

Футболисты спели "С Днем Рождения тебя", а сам Цыганков при этом выглядел смущенным, но не забыл задуть свечу на торте. Все игроки улыбались и аплодировали Виктору, Георгий Бущан издавал громкие звуки и подбадривал команду, а Михаил Мудрик с улыбкой накладывал порцию еды в свою тарелку. 

Сборная Украины продолжает готовиться к матчу отбора на Евро-2024 против Италии. В рамках этого процесса подопечные Сергея Реброва обыграли в тренировочном матче польскую команду "Лехия". 

Напомним, Довбик признался, что хочет сменить команду. 

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