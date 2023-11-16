Украина победила Лехию в товарищеском матче

Главный тренер Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

В рамках контрольного матча сборная Украины на Polsat Plus Arena в Гданьске сыграла с местной "Лехией". Матч прошел за закрытой дверью.

Украина победила со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Пихаленок и Назарина — авторы гола. Фото: УАФ

"Лехия" — Украина

Счет в матче на 24-й минуте открыл центральный полузащитник Александр Пихаленок. Удвоил его на 58-й минуте коллега автора первого гола в центре поля Егор Назарина.

Отметим, что в составе "Лехии" с первых минут матча вышли на поле украинцы Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань. Также с капитанской повязкой за хозяев играл звезда "Кривбасса" прошлого сезона Рифат Капич.

Отметим, что каждой команде можно было сделать за матч по десять замен.

Более важный матч Украину ждет 20 ноября в немецком Леверкузене против Италии. Победитель выйдет на чемпионат Европы-2024.

"Лехия" — Украина 0:2

Голы: Пихаленок, 24, Назарина, 58

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