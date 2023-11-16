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Україна перемогла Лехію у товариському матчі

16 листопада 2023 18:56
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Агабекян Карен
редактор
Україна перемогла Лехію у товариському матчі
Головний тренер України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках контрольного матчу збірна України на Polsat Plus Arena в Гданську зіграла з місцевою "Лехією". Матч пройшов за зачиненими дверми.

Україна перемогла з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины по футболу
Пихаленок и Назарина — авторы гола. Фото: УАФ

"Лехія" — Україна

Рахунок в матчі на 24-й хвилині відкрив центральний півзахисник Олександр Піхальонок. Подвоїв його на 58-й хвилині колега автора першого голу в центрі поля Єгор Назарина.

Зазначимо, що у складі "Лехії" з перших хвилин матчу вийшли на поле українці Богдан Сарнавський, Іван Желізко та Максим Хлань. Також з капітанською пов’язкою за господарів грав зірка "Кривбасу" в минулому сезоні Ріфат Капіч.

Зазначимо, що кожній команді можна було зробити за матч по десять замін.

Важливіший матч на Україну чекає 20 листопада в німецькому Леверкузені проти Італії. Переможець вийде на чемпіонат Європи-2024.

"Лехія" — Україна 0:2

Голи: Піхальонок, 24, Назарина, 58

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