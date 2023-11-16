Італія напередодні матчу з Україною втратила вже шість футболістів

Збірна Італії з футболу. Фото: twitter.com/Azzurri

Справжня епідемія травм продовжує розбурхувати збірну Італії перед найважливішими матчами кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. "Скуадра Адзурра" протягом чотирьох днів зіграє проти Північної Македонії та України.

За інформацією авторитетної La Gazzetta dello Sport, у команди Лучано Спалетті вибули ще два гравці.

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У перший день тренувального табору збірну Італії через травми залишили воротар "Наполі" Алекс Мерет, захисники "Аталанти" Рафаель Толое та "Мілана" Давіде Калабрія.

На другий день збірна втратила важливого футболіста — у півзахисника "Ювентуса" Мануеля Локателлі діагностували перелом ребра.

Після третього дня зборів стало відомо, що захисник "Інтера" Алессандро Бастоні через отриману травму вже залишив команду. На його місце Спалетті викликав захисника "Роми" Джанлуку Манчіні.

Також проблеми зі здоров'ям виникли у голкіпера "Тоттенхема" Гільєрмо Вікаріо. У воротаря піднялася температура, і тому тренер додатково викликав вартового воріт "Аталанти" Марко Карнесекі.

Підопічні Лучано Спаллетті 17 листопада на "Стадіо Олімпіко" у Римі зіграють із Північною Македонією, а 20 листопада на "Бай Арені" у німецькому Леверкузені проти України.

"Скуадра Адзурра" бореться з Україною за друге місце, яке дає путівку на чемпіонат Європи-2024. Поки що італійці на три очки відстають від команди Сергія Реброва, але мають матч у запасі.

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