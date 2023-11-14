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Италия потеряла уже четвертого футболиста перед матчем с Украиной

14 ноября 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Италия потеряла уже четвертого футболиста перед матчем с Украиной
Мануэль Локателли. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
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Агабекян Карен
редактор

Из тренировочного лагеря сборной Италии продолжают поступать хорошие новости для конкурентов. "Скуадра Адзурра" потеряла уже четвертого игрока за два дня.

Травму получил полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли, сообщила пресс-служба Федерации футбола Италии.

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Медицинское обследование в первый день показало, что у Локателли небольшой перелом десятого ребра. Травма не опасна, но для игрока она очень болезненна во время выполнения физических нагрузок.

Восстановление Локателли может занять около месяца, но он в этот период сможет играть на обезболивающих уколах. Теперь решение за клубом, который должен решить, как выйти из этой ситуации.

В сборной Италии решили не рисковать здоровьем важного для себя игрока.

Ранее тренировочный лагерь Италии покинули вратарь "Наполи" Алекс Мерет, защитники "Аталанты" Рафаэль Толоэ и "Милана" Давиде Калабрия.

Подопечные Лучано Спаллетти 17 ноября на "Стадио Олимпико" в Риме сыграют с Северной Македонией, а 20 ноября на "Бай Арене" в немецком Леверкузене против Украины.

"Скуадра Адзурра" ведет борьбу с Украиной за второе место, которое дает место на чемпионате Европы-2024. Пока итальянцы на три очка отстают от команды Сергея Реброва, но имеют матч в запасе.

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии.

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