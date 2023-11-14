Италия потеряла уже четвертого футболиста перед матчем с Украиной

Мануэль Локателли. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Из тренировочного лагеря сборной Италии продолжают поступать хорошие новости для конкурентов. "Скуадра Адзурра" потеряла уже четвертого игрока за два дня.

Травму получил полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли, сообщила пресс-служба Федерации футбола Италии.

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Медицинское обследование в первый день показало, что у Локателли небольшой перелом десятого ребра. Травма не опасна, но для игрока она очень болезненна во время выполнения физических нагрузок.

Восстановление Локателли может занять около месяца, но он в этот период сможет играть на обезболивающих уколах. Теперь решение за клубом, который должен решить, как выйти из этой ситуации.

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