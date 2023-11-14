Италия потеряла уже четвертого футболиста перед матчем с Украиной
Из тренировочного лагеря сборной Италии продолжают поступать хорошие новости для конкурентов. "Скуадра Адзурра" потеряла уже четвертого игрока за два дня.
Травму получил полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли, сообщила пресс-служба Федерации футбола Италии.
У Италии уже четыре потери
Медицинское обследование в первый день показало, что у Локателли небольшой перелом десятого ребра. Травма не опасна, но для игрока она очень болезненна во время выполнения физических нагрузок.
Восстановление Локателли может занять около месяца, но он в этот период сможет играть на обезболивающих уколах. Теперь решение за клубом, который должен решить, как выйти из этой ситуации.
В сборной Италии решили не рисковать здоровьем важного для себя игрока.
Ранее тренировочный лагерь Италии покинули вратарь "Наполи" Алекс Мерет, защитники "Аталанты" Рафаэль Толоэ и "Милана" Давиде Калабрия.
Подопечные Лучано Спаллетти 17 ноября на "Стадио Олимпико" в Риме сыграют с Северной Македонией, а 20 ноября на "Бай Арене" в немецком Леверкузене против Украины.
"Скуадра Адзурра" ведет борьбу с Украиной за второе место, которое дает место на чемпионате Европы-2024. Пока итальянцы на три очка отстают от команды Сергея Реброва, но имеют матч в запасе.
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