Италия перед матчем с Украиной потеряла трех футболистов
Хорошие новости для сборной Украины поступили из лагеря сборной Италии. Перед матчами квалификации чемпионата Европы-2024 у итальянцев кадровые потери.
На матчи против Северной Македонии и Украины итальянцы приедут без трех игроков, сообщила пресс-служба Федерации футбола Италии.
Команда Лучано Спалетти сейчас ведет борьбу с Украиной за второе место, которое дает место на чемпионате Европы-2024. На текущий момент итальянцы на три очка отстают от команды Сергея Реброва, но имеют матч в запасе.
Изменения в лагере сборной Италии
По информации официальных источников, лагерь сборной Италии покинули три игрока: вратарь "Наполи" Алекс Мерет, защитники "Аталанты" Рафаэль Толоэ и "Милана" Давиде Калабрия.
В Федерации отметили, что футболисты травмировались в прошлом туре Серии А и их исключили из заявки сборной на матчи против Северной Македонии и Украины.
Подопечные Спаллетти 17 ноября на "Стадио Олимпико" в Риме сыграют с Северной Македонией, а 20 ноября на "Бай Арене" в немецком Леверкузене против Украины.
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