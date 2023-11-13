Італія перед матчем з Україною втратила трьох футболістів
Хороші новини для збірної України надійшли з табору збірної Італії. Перед матчами кваліфікації чемпіонату Європи-2024 італійці мають кадрові втрати.
На матчі проти Північної Македонії та України італійці приїдуть без трьох гравців, повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії.
Команда Лучано Спалетті наразі веде боротьбу з Україною за друге місце, яке дає місце на чемпіонаті Європи-2024. Наразі італійці на три очки відстають від команди Сергія Реброва, але мають матч у запасі.
Зміни у таборі збірної Італії
За інформацією офіційних джерел, табір збірної Італії залишили три гравці: воротар "Наполі" Алекс Мерет, захисники "Аталанти" Рафаель Толое та "Мілана" Давіде Калабрія.
У Федерації зазначили, що футболісти травмувалися у минулому турі Серії А та їх виключили із заявки збірної на матчі проти Північної Македонії та України.
Підопічні Спаллетті 17 листопада на "Стадіо Олімпіко" у Римі зіграють із Північною Македонією, а 20 листопада на "Бай Арені" у німецькому Леверкузені проти України.
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