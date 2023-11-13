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Італія перед матчем з Україною втратила трьох футболістів

13 листопада 2023 15:45
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Агабекян Карен
редактор
Італія перед матчем з Україною втратила трьох футболістів
Збірна Італії з футболу. Фото: twitter.com/Azzurri
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Хороші новини для збірної України надійшли з табору збірної Італії. Перед матчами кваліфікації чемпіонату Європи-2024 італійці мають кадрові втрати.

На матчі проти Північної Македонії та України італійці приїдуть без трьох гравців, повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії.

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Команда Лучано Спалетті наразі веде боротьбу з Україною за друге місце, яке дає місце на чемпіонаті Європи-2024. Наразі італійці на три очки відстають від команди Сергія Реброва, але мають матч у запасі.

Зміни у таборі збірної Італії

За інформацією офіційних джерел, табір збірної Італії залишили три гравці: воротар "Наполі" Алекс Мерет, захисники "Аталанти" Рафаель Толое та "Мілана" Давіде Калабрія.

У Федерації зазначили, що футболісти травмувалися у минулому турі Серії А та їх виключили із заявки збірної на матчі проти Північної Македонії та України.

Підопічні Спаллетті 17 листопада на "Стадіо Олімпіко" у Римі зіграють із Північною Македонією, а 20 листопада на "Бай Арені" у німецькому Леверкузені проти України.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" вже в січні за однієї умови.

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