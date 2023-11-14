Італія втратила вже четвертого футболіста перед матчем з Україною

Мануель Локателлі. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Із тренувального табору збірної Італії продовжують надходити хороші новини для її конкурентів. "Скуадра Адзурра" втратила вже четвертого гравця за два дні.

Травму отримав півзахисник "Ювентусу" Мануель Локателлі, повідомила пресслужба Федерації футболу Італії.

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Медичне обстеження в перший день показало, що у Локателлі невеликий перелом десятого ребра. Травма не є небезпечною, але для гравця вона дуже болюча під час виконання фізичних навантажень.

Відновлення Локателлі може зайняти близько місяця, але він в цей період зможе грати на знеболювальних уколах. Тепер рішення за клубом, який має вирішити, як вийти із цієї ситуації.

У збірній Італії вирішили не ризикувати здоров’ям важливого для себе гравця.

Раніше тренувальний табір Італії залишили воротар "Наполі" Алекс Мерет, захисники "Аталанти" Рафаель Толое та "Мілана" Давіде Калабрія.

Підопічні Лучано Спаллетті 17 листопада на "Стадіо Олімпіко" у Римі зіграють із Північною Македонією, а 20 листопада на "Бай Арені" у німецькому Леверкузені проти України.

"Скуадра Адзурра" наразі веде боротьбу з Україною за друге місце, яке дає місце на чемпіонаті Європи-2024. Наразі італійці на три очки відстають від команди Сергія Реброва, але мають матч у запасі.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" вже в січні за однієї умови.

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