Италия накануне матча с Украиной лишилась уже шести футболистов

Сборная Италии по футболу. Фото: twitter.com/Azzurri

Настоящая эпидемия травм продолжает будоражить сборную Италии перед важнейшими матчами квалификации на чемпионат Европы-2024. "Скуадра Адзурра" в течение четырех дней сыграет против Северной Македонии и Украины.

По информации авторитетной La Gazzetta dello Sport, у команды Лучано Спалетти выбыло еще два игрока.

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В первый день тренировочного лагеря сборную Италии из-за травм покинули вратарь "Наполи" Алекс Мерет, защитники "Аталанты" Рафаэль Толоэ и "Милана" Давиде Калабрия.

На второй день сборная лишилась важного футболиста — у полузащитника "Ювентуса" Мануэля Локателли диагностировали перелом ребра.

После третьего дня сборов стало известно, что защитник "Интера" Алессандро Бастони из-за полученной травмы уже покинул расположение команды. На его место Спалетти вызвал защитника "Ромы" Джанлуку Манчини.

Также проблемы со здоровьем возникли у голкипера "Тоттенхэма" Гильерко Викарио. У вратаря поднялась температура, и поэтому тренер дополнительно вызвал стража ворот "Аталанты" Марко Карнессеки.

Подопечные Лучано Спаллетти 17 ноября на "Стадио Олимпико" в Риме сыграют с Северной Македонией, а 20 ноября на "Бай Арене" в немецком Леверкузене против Украины.

"Скуадра Адзурра" ведет борьбу с Украиной за второе место, которое дает путевку на чемпионат Европы-2024. Пока итальянцы на три очка отстают от команды Сергея Реброва, но имеют матч в запасе.

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