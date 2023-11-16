Италия накануне матча с Украиной лишилась уже шести футболистов
Настоящая эпидемия травм продолжает будоражить сборную Италии перед важнейшими матчами квалификации на чемпионат Европы-2024. "Скуадра Адзурра" в течение четырех дней сыграет против Северной Македонии и Украины.
По информации авторитетной La Gazzetta dello Sport, у команды Лучано Спалетти выбыло еще два игрока.
У Италии шесть потерь в составе
В первый день тренировочного лагеря сборную Италии из-за травм покинули вратарь "Наполи" Алекс Мерет, защитники "Аталанты" Рафаэль Толоэ и "Милана" Давиде Калабрия.
На второй день сборная лишилась важного футболиста — у полузащитника "Ювентуса" Мануэля Локателли диагностировали перелом ребра.
После третьего дня сборов стало известно, что защитник "Интера" Алессандро Бастони из-за полученной травмы уже покинул расположение команды. На его место Спалетти вызвал защитника "Ромы" Джанлуку Манчини.
Также проблемы со здоровьем возникли у голкипера "Тоттенхэма" Гильерко Викарио. У вратаря поднялась температура, и поэтому тренер дополнительно вызвал стража ворот "Аталанты" Марко Карнессеки.
Подопечные Лучано Спаллетти 17 ноября на "Стадио Олимпико" в Риме сыграют с Северной Македонией, а 20 ноября на "Бай Арене" в немецком Леверкузене против Украины.
"Скуадра Адзурра" ведет борьбу с Украиной за второе место, которое дает путевку на чемпионат Европы-2024. Пока итальянцы на три очка отстают от команды Сергея Реброва, но имеют матч в запасе.
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