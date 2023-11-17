Збірна України з гумором привітала Циганкова з днем народження
Віктор Циганков, один із лідерів збірної України, нещодавно відзначив свій 26 день народження. У національній команді не забули привітати півзахисника зі святом.
Футболісти приготували для Циганкова торт, повідомляє портал Новини. Live з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".
Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков нещодавно відзначив свій 26-й день народження. Партнери зі збірної України не забули про цю подію та привітали футболіста зі святом.
Торт для Циганкова
На базі національної команди у Німеччині відбулася скромна, але весела церемонія, яку присвятили Віктору Циганкову. Для півзахисника спекли спеціальний торт, який винесли до зали під час командної вечері гравців.
Футболісти заспівали "З Днем Народження тебе", а сам Циганков при цьому виглядав збентеженим, але не забув задувати свічку на торті. Усі гравці посміхалися та аплодували Віктору, Георгій Бущан видавав гучні звуки та підбадьорював команду, а Михайло Мудрик з усмішкою накладав порцію їжі у свою тарілку.
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