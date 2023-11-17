Збірна України з гумором привітала Циганкова з днем народження

Віктор Циганков святкує день народження. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Віктор Циганков, один із лідерів збірної України, нещодавно відзначив свій 26 день народження. У національній команді не забули привітати півзахисника зі святом.

Футболісти приготували для Циганкова торт, повідомляє портал Новини. Live з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков нещодавно відзначив свій 26-й день народження. Партнери зі збірної України не забули про цю подію та привітали футболіста зі святом.

Торт для Циганкова

На базі національної команди у Німеччині відбулася скромна, але весела церемонія, яку присвятили Віктору Циганкову. Для півзахисника спекли спеціальний торт, який винесли до зали під час командної вечері гравців.

Віктор Циганков приймає вітання. Скриншот YouTube

Футболісти заспівали "З Днем Народження тебе", а сам Циганков при цьому виглядав збентеженим, але не забув задувати свічку на торті. Усі гравці посміхалися та аплодували Віктору, Георгій Бущан видавав гучні звуки та підбадьорював команду, а Михайло Мудрик з усмішкою накладав порцію їжі у свою тарілку.

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