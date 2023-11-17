Ф’юрі знову образив Усика та погрожує забрати чемпіонські пояси

Ф'юрі тримають на пресконференції. Фото: Reuters

Британський боксер Тайсон Ф’юрі поводив себе агресивно під час пресконференції з Олександром Усиком. Він ображав та погрожував українцю.

Про що казав Циганський король, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Усик, ти можеш бігти, але Циганський король прийде за тобою. Це моя епоха, а твій час минув. Твій непереможний рекорд та твої пояси – вони будуть моїми!

Ф'юрі та Усик. Фото: Reuters

Дякую за те, що організували цей бій за абсолютний титул у Королівстві Саудівська Аравія. Я чудово провів час тут, змагаючись з Нганну, і готовий зробити це знову. Цього разу Циганський король повернеться до Англії як абсолютний король хевівейту", — зазначив Ф’юрі.

Шлях Усика — Абсолютний

Олександр Усик був більш стриманим та з холодною головою, але відповідав більш блискавично. Хоча й не все казав англійською, іноді переходив на українську.

"У мене немає мети. Лише шлях. І мій шлях — Абсолютний. Тож для мене це єдиний бій. Коли пролунає гонг, я принесу вогонь!" — підкреслив Усик.

Oleksandr Usyk gives a funny response when asked directly: "Do you listen to anything that Tyson Fury says?"



[🎥 @Queensberry] pic.twitter.com/ZuQu6IPwHu — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 16, 2023

Українець Олександр Усик (21–0, 14 КО) та британський боксер Тайсон Ф'юрі (34–0–1, 24 КО) офіційно зустрінуться на ринзі 17 лютого 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. На кону усі 4 основні пояси у надважкій вазі.

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