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Ф’юрі знову образив Усика та погрожує забрати чемпіонські пояси

17 листопада 2023 06:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ф’юрі знову образив Усика та погрожує забрати чемпіонські пояси
Ф'юрі тримають на пресконференції. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Британський боксер Тайсон Ф’юрі поводив себе агресивно під час пресконференції з Олександром Усиком. Він ображав та погрожував українцю.

Про що казав Циганський король, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Усик, ти можеш бігти, але Циганський король прийде за тобою. Це моя епоха, а твій час минув. Твій непереможний рекорд та твої пояси – вони будуть моїми!

усик
Ф'юрі та Усик. Фото: Reuters

 

Дякую за те, що організували цей бій за абсолютний титул у Королівстві Саудівська Аравія. Я чудово провів час тут, змагаючись з Нганну, і готовий зробити це знову. Цього разу Циганський король повернеться до Англії як абсолютний король хевівейту", — зазначив Ф’юрі.

Шлях Усика — Абсолютний

Олександр Усик був більш стриманим та з холодною головою, але відповідав більш блискавично. Хоча й не все казав англійською, іноді переходив на українську. 

"У мене немає мети. Лише шлях. І мій шлях — Абсолютний. Тож для мене це єдиний бій. Коли пролунає гонг, я принесу вогонь!" — підкреслив Усик.

Українець Олександр Усик (21–0, 14 КО) та британський боксер Тайсон Ф'юрі (34–0–1, 24 КО) офіційно зустрінуться на ринзі 17 лютого 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. На кону усі 4 основні пояси у надважкій вазі.

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