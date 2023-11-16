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Усик и Фьюри чуть не подрались на пресс-конференции — что говорили боксеры

16 ноября 2023 21:51
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Усик и Фьюри чуть не подрались на пресс-конференции — что говорили боксеры
Фьюри и Усик. Фото: скрин
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Самое ожидаемое боксерское событие последних лет — бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри — состоится 17 ноября 2024 года в Саудовской Аравии. Об этом официально объявили во время пресс-конференции, которая была зажигательной.

Как вели себя боксеры и о чем говорили, в материале Новини.LIVE.

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Различный подход и психология. Александр Усик пришел на пресс-конференцию в строгом черном костюме и был не болтлив, а Тайсон Фьюри оделся во все яркое и пытался провоцировать соперника.

Но украинец держался достойно и не отвечал на многочисленные выпады "Цыганского короля".

"Я хочу рассказать об одной истории, которая похожа на нашу с Тайсоном. О Давиде и Галиафе. Когда Господь даст мне его в руки, то я сделаю свою работу", — сказал спокойно Усик.

Фьюри вел себя традиционно и показательно играл на публику, много раз некрасиво обижал Александра, называл его "маленьким человеком" и "кроликом". Лишь в конце выступления он стал более серьезным и стал рассказывать о том, что ему суждено было объединить все пояса.

Кроме того, британец пытался обвинять Усика в якобы незаконной победе над Дюбуа.

"Была победа, руку подняли мне, судья зафиксировал, что был удар ниже пояса. Все что вы говорите… Вы не можете выиграть чисто и пытаетесь выиграть грязными действиями. В этом мире так не работает, этот мир белый и пушистый", — ответил украинский боксер.

Толканья и оскорбления под "Рокки"

После разговоров к героям под музыку из "Рокки" присоединился Сильвестр Сталлоне и боксеры попытались провести "бой взглядов", но это закончилось толкотней и чуть не дошло до драки.

Тайсон Фьюри еще долго кричал всяческие вещи, не украшающие джентльмена. Выяснить отношения чемпионы договорились в ринге.

Напомним, "Реал" выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды.

Усик против Фьюри — видеотрансляция первой пресс-конференции.

В "Жироне" Цыганкова и Довбика рассказали о главной цели на сезон.

Футболист "Шахтера" может уже в январе перейти в немецкий клуб.

"Реал" предложит Лунину новый контракт, но есть важный нюанс.

 

 

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