Усик и Фьюри чуть не подрались на пресс-конференции — что говорили боксеры

Фьюри и Усик. Фото: скрин

Самое ожидаемое боксерское событие последних лет — бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри — состоится 17 ноября 2024 года в Саудовской Аравии. Об этом официально объявили во время пресс-конференции, которая была зажигательной.

Как вели себя боксеры и о чем говорили, в материале Новини.LIVE.

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Различный подход и психология. Александр Усик пришел на пресс-конференцию в строгом черном костюме и был не болтлив, а Тайсон Фьюри оделся во все яркое и пытался провоцировать соперника.

Но украинец держался достойно и не отвечал на многочисленные выпады "Цыганского короля".

"Я хочу рассказать об одной истории, которая похожа на нашу с Тайсоном. О Давиде и Галиафе. Когда Господь даст мне его в руки, то я сделаю свою работу", — сказал спокойно Усик.

Tyson Fury cuts Олександр Usyk's message short 😳 #RingofFire | #FuryUsyk | Feb 17 pic.twitter.com/y603Xx15rQ — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) November 16, 2023

Фьюри вел себя традиционно и показательно играл на публику, много раз некрасиво обижал Александра, называл его "маленьким человеком" и "кроликом". Лишь в конце выступления он стал более серьезным и стал рассказывать о том, что ему суждено было объединить все пояса.

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐟𝐞𝐚𝐭𝐞𝐝. 𝐔𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐞𝐝.



Tyson Fury 🆚 Oleksandr Usyk для всех маркеров 🏆 #RiyadhSeason delivers as promised 🤝 #RingofFire | #FuryUsyk | Feb 17 pic.twitter.com/nIDQpFyHC5 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) November 16, 2023

Кроме того, британец пытался обвинять Усика в якобы незаконной победе над Дюбуа.

"Была победа, руку подняли мне, судья зафиксировал, что был удар ниже пояса. Все что вы говорите… Вы не можете выиграть чисто и пытаетесь выиграть грязными действиями. В этом мире так не работает, этот мир белый и пушистый", — ответил украинский боксер.

Толканья и оскорбления под "Рокки"

После разговоров к героям под музыку из "Рокки" присоединился Сильвестр Сталлоне и боксеры попытались провести "бой взглядов", но это закончилось толкотней и чуть не дошло до драки.

The Tyson Fury and Oleksandr Usyk face-off был потерян 😳 🏆 #RingofFire | #FuryUsyk | Feb 17 pic.twitter.com/MOEm2RlNb6 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) November 16, 2023

Тайсон Фьюри еще долго кричал всяческие вещи, не украшающие джентльмена. Выяснить отношения чемпионы договорились в ринге.

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