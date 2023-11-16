Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Поединок Усика против Фьюри получил дату — теперь официально arrow

Поединок Усика против Фьюри получил дату — теперь официально

16 ноября 2023 21:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Поединок Усика против Фьюри получил дату — теперь официально
Фьюри против Усика. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лондоне во время пресс-конференции был развернут большой постер к поединку чемпиона мира по версиях WBO, IBF, WBA Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. На постере была опубликована дата боя.

Бой состоится 17 февраля 2024 года, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что Усик за свою профессиональную карьеру выиграл 21 поединок, 14 досрочно. У Фьюри 34 победы, 24 нокаутом, 1 ничья. Оба боксера ранее не проигрывали.

Усик - Фьюри
Постер к бою Усик — Фьюри. Фото: Top Rank

Усик — Фьюри

Бой состоится в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии в главном событии бльшого шоу с громким андеркартом.

Отметим, что Усик и Фьюри должны были провести поединок 23 декабря, но Фьюри из-за рассечений в бою с Фрэнсисом Нганну стал инициатором переноса.

Интересно, что если Фьюри впервые подерется в поединке такого значения, то Усик уже был абсолютным чемпионом первого тяжелого веса. Конечно, его прежняя весовая категория не сравнится с супертяжами по статусности, но в историю бокса он уже попал.

Напомним, "Реал" выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды.

Усик против Фьюри — видео трансляция первой пресс-конференции.

В "Жироне" Цыганкова и Довбика рассказали о главной цели на сезон.

Футболист "Шахтера" может уже в январе перейти в немецкий клуб.

"Реал" предложит Лунину новый контракт, но есть важный нюанс.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме