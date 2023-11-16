Поединок Усика против Фьюри получил дату — теперь официально
В Лондоне во время пресс-конференции был развернут большой постер к поединку чемпиона мира по версиях WBO, IBF, WBA Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. На постере была опубликована дата боя.
Бой состоится 17 февраля 2024 года, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что Усик за свою профессиональную карьеру выиграл 21 поединок, 14 досрочно. У Фьюри 34 победы, 24 нокаутом, 1 ничья. Оба боксера ранее не проигрывали.
Усик — Фьюри
Бой состоится в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии в главном событии бльшого шоу с громким андеркартом.
Отметим, что Усик и Фьюри должны были провести поединок 23 декабря, но Фьюри из-за рассечений в бою с Фрэнсисом Нганну стал инициатором переноса.
Интересно, что если Фьюри впервые подерется в поединке такого значения, то Усик уже был абсолютным чемпионом первого тяжелого веса. Конечно, его прежняя весовая категория не сравнится с супертяжами по статусности, но в историю бокса он уже попал.
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