Поединок Усика против Фьюри получил дату — теперь официально

Фьюри против Усика. Фото: скриншот

В Лондоне во время пресс-конференции был развернут большой постер к поединку чемпиона мира по версиях WBO, IBF, WBA Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. На постере была опубликована дата боя.

Бой состоится 17 февраля 2024 года, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Усик за свою профессиональную карьеру выиграл 21 поединок, 14 досрочно. У Фьюри 34 победы, 24 нокаутом, 1 ничья. Оба боксера ранее не проигрывали.

Постер к бою Усик — Фьюри. Фото: Top Rank

Усик — Фьюри

Бой состоится в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии в главном событии бльшого шоу с громким андеркартом.

Отметим, что Усик и Фьюри должны были провести поединок 23 декабря, но Фьюри из-за рассечений в бою с Фрэнсисом Нганну стал инициатором переноса.

Интересно, что если Фьюри впервые подерется в поединке такого значения, то Усик уже был абсолютным чемпионом первого тяжелого веса. Конечно, его прежняя весовая категория не сравнится с супертяжами по статусности, но в историю бокса он уже попал.

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