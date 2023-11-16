Поєдинок Усика проти Ф'юрі отримав дату — тепер офіційно

Ф'юрі проти Усика. Фото: скріншот

У Лондоні під час пресконференції було розгорнуто великий постер до поєдинку чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA Олександра Усика та володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. На постері було опубліковано дату бою.

Бій відбудеться 17 лютого 2024 року, повідомив портал Новини LIVE.

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Зазначимо, що Усик за свою професійну кар'єру виграв 21 поєдинок, 14 достроково. У Ф'юрі 34 перемоги, 24 нокаутом, 1 нічия. Обидва боксери раніше не програвали.

Постер до бою Усік - Ф'юрі. Фото: Top Rank

Усик — Ф'юрі

Бій відбудеться в Ер-Ріяді, в Саудівській Аравії, у головній події великого шоу з гучним андеркартом.

Зазначимо, що Усик і Ф'юрі мали провести поєдинок 23 грудня, але Ф'юрі через розсічення в бою з Френсісом Нганну став ініціатором переносу.

Цікаво, що якщо Ф'юрі вперше поб'ється у поєдинку такого значення, то Усик вже був абсолютним чемпіоном першої важкої ваги. Звісно, його колишня вагова категорія не зрівняється із суперважками за статусністю, але в історію боксу він уже потрапив.

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