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Усик та Ф'юрі ледве не побились на пресконференції — що казали боксери

16 листопада 2023 21:51
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик та Ф'юрі ледве не побились на пресконференції — що казали боксери
Ф`юрі та Усик. Фото: скриншот
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Найочікуваніша боксерська подія останніх років — бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі — відбудеться 17 листопада 2024 року в Саудівській Аравії. Про це офіційно оголосили під час пресконференції, яка була запальною.

Як себе вели боксери та про що казали, в матеріалі Новини.LIVE.

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Різний підхід та психологія. Олександр Усик прийшов на пресконференцію у суворому чорному костюмі та був не балакучим, а Тайсон Ф’юрі одягся у все яскраве та намагався провокувати суперника.

Але українець тримався гідно та не відповідав на численні випади "Циганського короля".

"Я хочу розказати про одну історію, яка схожа на нашу з Тайсоном. Про Давіда та Галіафа. Коли Господь дасть мені його в руки, то я зроблю свою роботу", — сказав спокійно Усик.

Ф’юрі поводився традиційно та показово грав на публіку, багато разів некрасиво ображав Олександра, називав його "маленькою людиною" та "кроликом". Лише наприкінці виступу він став більш серйозним та почав розповідати про те, що йому судилося об’єднати всі пояси.

Крім того, британець намагався звинувачувати Усика у нібито незаконній перемозі над Дюбуа.

"Була перемога, руку підняли мені, суддя зафіксував, що був удар нижче пояса. Все що ви говорите… Ви не можете виграти чисто й намагаєтесь виграти брудними діями. В цьому світі так не працює, цей світ білий та пухнастий", — відповів український боксер.

Штовханина та образи під "Роккі"

Після розмов до героїв під музику з "Роккі" приєднався Сільвестр Сталлоне та боксери спробували провести “бій поглядів”, але це закінчилось штовханиною та ледве не дійшло до бійки.

Тайсон Ф’юрі ще довго кричав усілякі речі, які не прикрашають джентльмена. Владнати стосунки чемпіони домовились у рингу.  

Нагадаємо, "Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди.

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