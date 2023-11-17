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Фьюри снова оскорбил Усика и угрожает забрать чемпионские пояса

17 ноября 2023 06:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Фьюри снова оскорбил Усика и угрожает забрать чемпионские пояса
Фьюри держат на пресс-конференции. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Британский боксер Тайсон Фьюри вел себя агрессивно во время пресс-конференции с Александром Усиком. Он оскорблял и угрожал украинцу.

О чем говорил цыганский король, в материале Новини.LIVE.

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"Усик, ты можешь бежать, но Цыганский король придет за тобой. Это моя эпоха, а твое время прошло. Твой непобедимый рекорд и твои пояса - они будут моими!

усик
Фьюри и Усик. Фото: Reuters

 

Спасибо за то, что организовали это сражение за абсолютный титул в Королевстве Саудовская Аравия. Я прекрасно провел время здесь, соперничая с Нганну, и готов сделать это снова. На этот раз Цыганский король вернется в Англию как абсолютный король хевивейта", — отметил Фьюри.

Путь Усика — Абсолютный

Александр Усик был сдержаннее и с холодной головой, но отвечал более молниеносно. Хотя и не все говорил по-английски, иногда переходил на украинский.

"У меня нет цели. Только путь. И мой путь — Абсолютный. Так что для меня это единственный бой. Когда прозвучит гонг, я принесу огонь!", — подчеркнул Усик.

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британский боксер Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) официально встретятся на ринге 17 февраля 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На кону все 4 основных пояса в тяжелом весе.

Напомним, "Реал" выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды.

Усик против Фьюри — видеотрансляция первой пресс-конференции.

В "Жироне" Цыганкова и Довбика рассказали о главной цели на сезон.

Футболист "Шахтера" может уже в январе перейти в немецкий клуб.

"Реал" предложит Лунину новый контракт, но есть важный нюанс.

 

 

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