Фьюри снова оскорбил Усика и угрожает забрать чемпионские пояса

Фьюри держат на пресс-конференции. Фото: Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри вел себя агрессивно во время пресс-конференции с Александром Усиком. Он оскорблял и угрожал украинцу.

О чем говорил цыганский король, в материале Новини.LIVE.

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"Усик, ты можешь бежать, но Цыганский король придет за тобой. Это моя эпоха, а твое время прошло. Твой непобедимый рекорд и твои пояса - они будут моими!

Фьюри и Усик. Фото: Reuters

Спасибо за то, что организовали это сражение за абсолютный титул в Королевстве Саудовская Аравия. Я прекрасно провел время здесь, соперничая с Нганну, и готов сделать это снова. На этот раз Цыганский король вернется в Англию как абсолютный король хевивейта", — отметил Фьюри.

Путь Усика — Абсолютный

Александр Усик был сдержаннее и с холодной головой, но отвечал более молниеносно. Хотя и не все говорил по-английски, иногда переходил на украинский.

"У меня нет цели. Только путь. И мой путь — Абсолютный. Так что для меня это единственный бой. Когда прозвучит гонг, я принесу огонь!", — подчеркнул Усик.

Oleksandr Usyk смотрит на funny response когда понял прямо: "До вас listen to anything что Tyson Fury says?"



[🎥 @Queensberry ] pic.twitter.com/ZuQu6IPwHu — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 16, 2023

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британский боксер Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) официально встретятся на ринге 17 февраля 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На кону все 4 основных пояса в тяжелом весе.

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