Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд у відборі на Євро-2024

Кріштіану Роналду святкує гол у фірмовому стилі. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду допоміг своїй національній команді здобути чергову перемогу у відборі на Євро-2024. Підопічні Роберто Мартінеса обіграли на виїзді Ліхтенштейн.

Роналду забив перший гол своєї команди та встановив новий рекорд, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Голи Кріштіану Роналду та Жоау Канселу принесли збірній Португалії три очки у відбірному матчі Євро-2024 проти Ліхтенштейну. "Лузитани" впевнено лідирують у групі "J", у якій також знаходяться Словаччина, Люксембург, Ісландія, Боснія та Герцеговина, а також Ліхтенштейн.

Бомбардирський рекорд Роналду

Гол, який футболіст саудівського "Аль-Насра" забив у ворота Ліхтенштейну, став для нього десятим у рамках відбору на Євро-2024. Стільки ж м'ячів на рахунку бельгійця Ромелу Лукаку.

Кріштіану Роналду дякує вболівальникам за підтримку. REUTERS/Denis Balibouse

Харрі Кейн (Англія), Расмус Хейлунд (Данія) та Скотт Мактоміней (Шотландія) забили по сім голів. Наприклад, в активі Ерлінга Холанда (Норвегія) та Кіліана Мбаппе (Франція) по шість м'ячів.

На рахунку Кріштіану Роналду 41 гол у 43 поєдинках відбіркових кампаній на чемпіонати Європи. Він став абсолютним рекордсменом за цим показником.

Також важливо відзначити, що 2023 виходить дуже вдалим для 38-річного футболіста. Він зіграв уже 50 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 46 голів та зробив 12 результативних передач.

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