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Роналду може повернутися до Ліги чемпіонів вже наступного сезону

15 листопада 2023 10:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду може повернутися до Ліги чемпіонів вже наступного сезону
Кріштіану Роналду святкує черговий гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Клуб "Аль-Наср" із Саудівської Аравії може зіграти у Лізі чемпіонів наступного сезону. У Кріштіану Роналду з'явиться шанс знову зіграти у найпрестижнішому європейському клубному турнірі.

УЄФА вивчає можливість запросити "Аль-Наср" до ЛЧ, повідомляє Diario AS.

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Саудівський "Аль-Наср" вважається одним із найпопулярніших клубів світу з великою кількістю вболівальників у різних країнах. І увага до цієї команди продовжує зростати після того, як її футболістами стали Кріштіану Роналду та Садіо Мане.

"Аль-Наср" у Лізі чемпіонів

Клуб із Саудівської Аравії може отримати ексклюзивне запрошення до ЛЧ вже у сезоні 2024/2025. Наразі "Аль-Наср" виступає в Азіатській футбольній конфедерації.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду під час атаки. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Однією з основних проблем запрошення "Аль-Насра" до європейського турніру є дотримання фінансового fair-play УЄФА. Клуби з Ліги чемпіонів не можуть витрачати величезні гроші на нових футболістів, проте команди з Саудівської Аравії звільнені від дотримання цього правила. Проте в УЄФА вже зараз працюють над цією проблемою.

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