Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Роналду может вернуться в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне arrow

Роналду может вернуться в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне

15 ноября 2023 10:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду может вернуться в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне
Криштиану Роналду празднует очередной гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии может сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У Криштиану Роналду появится шанс снова сыграть в самом престижном европейском клубном турнире.

УЕФА изучает возможность пригласить "Аль-Наср" в ЛЧ, сообщает Diario AS

Читайте также:

Саудовский "Аль-Наср" считается одним из самых популярных клубов мира с большим количеством болельщиков в разных странах. И внимание к этой команде продолжает расти после того, как ее футболистами стали Криштиану Роналду и Садио Мане. 

"Аль-Наср" в Лиге чемпионов 

Клуб из Саудовской Аравии может получить эксклюзивное приглашение в ЛЧ уже в сезоне 2024/2025. Сейчас "Аль-Наср" выступает в Азиатской футбольной конфедерации. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду во время атаки. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Одной из основных проблем приглашения "Аль-Насра" в европейский турнир является соблюдение финансового fair-play УЕФА. Клубы из Лиги чемпионов не могут тратить огромные деньги на новых футболистов, зато команды из Саудовской Аравии освобождены от соблюдения этого правила. Однако в УЕФА уже сейчас работают над этой проблемой. 

Напомним, Мудрик может перейти в известный французский клуб при одном условии. 

Караваевым интересуются клубы из Италии и Турции. 

Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии. 

Дубинчак рассказал, что именно Шовковский изменил в игре "Динамо". 

Гвардиола оценил игру Мудрика после неудачи с "Челси".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме