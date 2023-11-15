Роналду может вернуться в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне

Криштиану Роналду празднует очередной гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии может сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У Криштиану Роналду появится шанс снова сыграть в самом престижном европейском клубном турнире.

УЕФА изучает возможность пригласить "Аль-Наср" в ЛЧ, сообщает Diario AS.

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Саудовский "Аль-Наср" считается одним из самых популярных клубов мира с большим количеством болельщиков в разных странах. И внимание к этой команде продолжает расти после того, как ее футболистами стали Криштиану Роналду и Садио Мане.

"Аль-Наср" в Лиге чемпионов

Клуб из Саудовской Аравии может получить эксклюзивное приглашение в ЛЧ уже в сезоне 2024/2025. Сейчас "Аль-Наср" выступает в Азиатской футбольной конфедерации.

Криштиану Роналду во время атаки. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Одной из основных проблем приглашения "Аль-Насра" в европейский турнир является соблюдение финансового fair-play УЕФА. Клубы из Лиги чемпионов не могут тратить огромные деньги на новых футболистов, зато команды из Саудовской Аравии освобождены от соблюдения этого правила. Однако в УЕФА уже сейчас работают над этой проблемой.

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