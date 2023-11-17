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Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд в отборе на Евро-2024

17 ноября 2023 08:20
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Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд в отборе на Евро-2024
Криштиану Роналду празднует гол в фирменном стиле. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду помог своей национальной команде одержать очередную победу в отборе на Евро-2024. Подопечные Роберто Мартинеса обыграли на выезде Лихтенштейн. 

Роналду забил первый гол своей команды и установил новый рекорд, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Голы Криштиану Роналду и Жоау Канселу принесли сборной Португалии три очка в отборочном матче Евро-2024 против Лихтенштейна. "Лузитане" уверенно лидируют в группе "J", в которой также находятся Словакия, Люксембург, Исландия, Босния и Герцеговина, а также Лихтенштейн. 

Бомбардирский рекорд Роналду 

Гол, который футболист саудовского "Аль-Насра" забил в ворота Лихтенштейна, стал для него десятым в рамках отбора на Евро-2024. Столько же мячей на счету бельгийца Ромелу Лукаку. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду благодарит болельщиков за поддержку. REUTERS/Denis Balibouse

Харри Кейн (Англия), Расмус Хейлунд (Дания) и Скотт Мактоминей (Шотландия) забили по семь голов. К примеру, в активе Эрлинга Холанда (Норвегия) и Килиана Мбаппе (Франция) по шесть мячей. 

На счету Криштиану Роналду 41 гол в 43 поединках отборочных кампаний на чемпионаты Европы. Он стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. 

Также важно отметить, что 2023 год получается очень удачным для 38-летнего футболиста. Он сыграл уже 50 поединков во всех турнирах, в которых забил 46 голов и сделал 12 результативных передач. 

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