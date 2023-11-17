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У Миколенко и Эвертона проблемы — с команды сняли очки

17 ноября 2023 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Миколенко и Эвертона проблемы — с команды сняли очки
Виталий Миколенко после матча "Эвертона". Фото: REUTERS/Chris Radburn
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский футбольный клуб "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, может вылететь из английской Премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона. С "ирисок" сняли сразу десять очков. 

Команда опустилась "в подвал" турнирной таблице, сообщает Twitter-аккаунт "Эвертона". 

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Виталий Миколенко
"Эвертон" забивает гол. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Плохой сигнал для "Эвертона" 

Руководство "ирисок" уже подало апелляцию. В случае, если она будет удовлетворена, команде вернуть десять баллов. Однако если этого не произойдет, то "Эвертон" может лишиться места в элитном дивизионе по итогам сезона. 

После того как наказание вступило в силу, "ириски" опустилось на предпоследнее место в турнирной таблице. При этом количество побед в сезоне у "Эвертона" никто не отбирал. Команда, которая в четырех из двенадцати туров брала верх над соперниками, в настоящее время имеет всего четыре очка в активе. 

Виталий Миколенко забил уже два года за "Эвертон" в сезоне 2023/2024. 

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