У Миколенко и Эвертона проблемы — с команды сняли очки
Английский футбольный клуб "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, может вылететь из английской Премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона. С "ирисок" сняли сразу десять очков.
Команда опустилась "в подвал" турнирной таблице, сообщает Twitter-аккаунт "Эвертона".
Независимая комиссия Футбольной Ассоциации (FA) Англии наказало клуб Премьер-лиги "Эвертон" за нарушение принципов финансового fair-play. С команды Шона Дайча сняли сразу десять очков. Вердикт уже вступил в силу.
Плохой сигнал для "Эвертона"
Руководство "ирисок" уже подало апелляцию. В случае, если она будет удовлетворена, команде вернуть десять баллов. Однако если этого не произойдет, то "Эвертон" может лишиться места в элитном дивизионе по итогам сезона.
После того как наказание вступило в силу, "ириски" опустилось на предпоследнее место в турнирной таблице. При этом количество побед в сезоне у "Эвертона" никто не отбирал. Команда, которая в четырех из двенадцати туров брала верх над соперниками, в настоящее время имеет всего четыре очка в активе.
Виталий Миколенко забил уже два года за "Эвертон" в сезоне 2023/2024.
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