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Мудрик зарабатывает больше Миколенко — кто самый богатый украинец в АПЛ

16 ноября 2023 14:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик зарабатывает больше Миколенко — кто самый богатый украинец в АПЛ
Виталий Миколенко празднует свой очередной гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик является одним из самых высокооплачиваемых украинских футболистов в английской Премьер-лиге. Его зарплата значительно превышает заработок партнеров вингера по сборной Украины. 

Стали известны зарплаты всех украинских футболистов в АПЛ, сообщает Capology.

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Михаил Мудрик ежегодно получает в "Челси" порядка 5,2 млн фунтов стерлингов. Это достаточно скромный показатель для лондонской команды, однако 22-летний вингер считается одним из самых высокооплачиваемых украинских игроков в АПЛ. Более того, оклад Мудрика может вырасти до 6,76 млн с помощью бонусов. 

Илья Забарный
Илья Забарный в составе "Борнмута". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

К примеру, защитник "Эвертона" Виталий Миколенко зарабатывает примерно три миллиона фунтов за сезон. Другой бывший игрок "Динамо" Илья Забарный получает в "Борнмуте" 1,3 млн фунтов в год. 

По сравнению с этими цифрами зарплата молодого форварда "Брентфорда" Егора Ярмолюка кажется достаточно скромной. Он зарабатывает 260 тысяч фунтов за сезон. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко передает привет болельщикам. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Зинченко возглавил рейтинг 

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко получает в лондонском "Арсенале" 7,8 млн фунтов стерлингов в год. Это наивысший показатель среди всех украинских футболистов в английской Премьер-лиге. 

Примечательно, что в "Манчестер Сити" 26-летний футболист зарабатывал гораздо меньше. Он ежегодно получал 1,04 млн фунтов. 

Напомним, "Реал" выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды. 

Футболист "Шахтера" может уже в январе перейти в немецкий клуб. 

"Реал" предложит Лунину новый контракт, но есть важный нюанс. 

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Мудрик может перейти в известный французский клуб при одном условии. 

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