Мудрик зарабатывает больше Миколенко — кто самый богатый украинец в АПЛ

Виталий Миколенко празднует свой очередной гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик является одним из самых высокооплачиваемых украинских футболистов в английской Премьер-лиге. Его зарплата значительно превышает заработок партнеров вингера по сборной Украины.

Стали известны зарплаты всех украинских футболистов в АПЛ, сообщает Capology.

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Михаил Мудрик ежегодно получает в "Челси" порядка 5,2 млн фунтов стерлингов. Это достаточно скромный показатель для лондонской команды, однако 22-летний вингер считается одним из самых высокооплачиваемых украинских игроков в АПЛ. Более того, оклад Мудрика может вырасти до 6,76 млн с помощью бонусов.

Илья Забарный в составе "Борнмута". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

К примеру, защитник "Эвертона" Виталий Миколенко зарабатывает примерно три миллиона фунтов за сезон. Другой бывший игрок "Динамо" Илья Забарный получает в "Борнмуте" 1,3 млн фунтов в год.

По сравнению с этими цифрами зарплата молодого форварда "Брентфорда" Егора Ярмолюка кажется достаточно скромной. Он зарабатывает 260 тысяч фунтов за сезон.

Александр Зинченко передает привет болельщикам. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Зинченко возглавил рейтинг

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко получает в лондонском "Арсенале" 7,8 млн фунтов стерлингов в год. Это наивысший показатель среди всех украинских футболистов в английской Премьер-лиге.

Примечательно, что в "Манчестер Сити" 26-летний футболист зарабатывал гораздо меньше. Он ежегодно получал 1,04 млн фунтов.

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