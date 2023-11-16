Мудрик заробляє більше за Миколенка — хто найбагатший українець в АПЛ

Віталій Миколенко святкує свій черговий гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик є одним із найбільш високооплачуваних українських футболістів в англійській Прем'єр-лізі. Його зарплата значно перевищує заробіток багатьох партнерів вінгера зі збірної України.

Стали відомі зарплати всіх українських футболістів у АПЛ, повідомляє Capology.

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Михайло Мудрик щороку отримує в "Челсі" близько 5,2 млн фунтів стерлінгів. Це досить скромний показник для лондонської команди, проте 22-річний вінгер вважається одним із найбільш високооплачуваних українських гравців у АПЛ. Ба більше — оклад Мудрика може зрости до 6,76 млн за допомогою бонусів.

Ілля Забарний у складі "Борнмуту". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Наприклад, захисник "Евертона" Віталій Миколенко заробляє приблизно три мільйони фунтів за сезон. Інший колишній гравець "Динамо" Ілля Забарний отримує у "Борнмуті" 1,3 млн фунтів на рік.

Порівняно із цими цифрами зарплата молодого форварда "Брентфорда" Єгора Ярмолюка видається досить скромною. Він заробляє 260 тисяч фунтів за сезон.

Олександр Зінченко передає привіт уболівальникам. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Зінченко очолив рейтинг

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко отримує в лондонському "Арсеналі" 7,8 млн фунтів стерлінгів на рік. Це найвищий показник серед усіх українських футболістів у англійській Прем'єр-лізі.

Примітно, що у "Манчестер Сіті" 26-річний футболіст заробляв набагато менше. Він щороку отримував 1,04 млн фунтів.

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