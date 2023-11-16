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Мудрик заробляє більше за Миколенка — хто найбагатший українець в АПЛ

16 листопада 2023 14:53
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Мудрик заробляє більше за Миколенка — хто найбагатший українець в АПЛ
Віталій Миколенко святкує свій черговий гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик є одним із найбільш високооплачуваних українських футболістів в англійській Прем'єр-лізі. Його зарплата значно перевищує заробіток багатьох партнерів вінгера зі збірної України.

Стали відомі зарплати всіх українських футболістів у АПЛ, повідомляє Capology.

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Михайло Мудрик щороку отримує в "Челсі" близько 5,2 млн фунтів стерлінгів. Це досить скромний показник для лондонської команди, проте 22-річний вінгер вважається одним із найбільш високооплачуваних українських гравців у АПЛ. Ба більше — оклад Мудрика може зрости до 6,76 млн за допомогою бонусів.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у складі "Борнмуту". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Наприклад, захисник "Евертона" Віталій Миколенко заробляє приблизно три мільйони фунтів за сезон. Інший колишній гравець "Динамо" Ілля Забарний отримує у "Борнмуті" 1,3 млн фунтів на рік.

Порівняно із цими цифрами зарплата молодого форварда "Брентфорда" Єгора Ярмолюка видається досить скромною. Він заробляє 260 тисяч фунтів за сезон.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко передає привіт уболівальникам. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Зінченко очолив рейтинг

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко отримує в лондонському "Арсеналі" 7,8 млн фунтів стерлінгів на рік. Це найвищий показник серед усіх українських футболістів у англійській Прем'єр-лізі.

Примітно, що у "Манчестер Сіті" 26-річний футболіст заробляв набагато менше. Він щороку отримував 1,04 млн фунтів.

Нагадаємо, "Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди. 

Футболіст "Шахтаря" може вже у січні перейти до німецького клубу. 

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Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови.

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