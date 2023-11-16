Мудрик заробляє більше за Миколенка — хто найбагатший українець в АПЛ
Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик є одним із найбільш високооплачуваних українських футболістів в англійській Прем'єр-лізі. Його зарплата значно перевищує заробіток багатьох партнерів вінгера зі збірної України.
Стали відомі зарплати всіх українських футболістів у АПЛ, повідомляє Capology.
Михайло Мудрик щороку отримує в "Челсі" близько 5,2 млн фунтів стерлінгів. Це досить скромний показник для лондонської команди, проте 22-річний вінгер вважається одним із найбільш високооплачуваних українських гравців у АПЛ. Ба більше — оклад Мудрика може зрости до 6,76 млн за допомогою бонусів.
Наприклад, захисник "Евертона" Віталій Миколенко заробляє приблизно три мільйони фунтів за сезон. Інший колишній гравець "Динамо" Ілля Забарний отримує у "Борнмуті" 1,3 млн фунтів на рік.
Порівняно із цими цифрами зарплата молодого форварда "Брентфорда" Єгора Ярмолюка видається досить скромною. Він заробляє 260 тисяч фунтів за сезон.
Зінченко очолив рейтинг
Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко отримує в лондонському "Арсеналі" 7,8 млн фунтів стерлінгів на рік. Це найвищий показник серед усіх українських футболістів у англійській Прем'єр-лізі.
Примітно, що у "Манчестер Сіті" 26-річний футболіст заробляв набагато менше. Він щороку отримував 1,04 млн фунтів.
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