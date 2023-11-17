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У Миколенка та Евертона проблеми — з команди зняли очки

17 листопада 2023 15:23
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У Миколенка та Евертона проблеми — з команди зняли очки
Віталій Миколенко після матчу "Евертону". Фото: REUTERS/Chris Radburn
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський футбольний клуб "Евертон", за який виступає українець Віталій Миколенко, може вилетіти з англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) за підсумками сезону. З "ірисок" зняли одразу десять очок.

Команда опустилася "у підвал" турнірної таблиці, повідомляє Twitter-аккаунт "Евертона".

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Віталій Миколенко
"Евертон" забиває гол. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Поганий сигнал для "Евертона"

Керівництво "ірисок" вже подало апеляцію. У разі, якщо її буде задоволено, команді повернути десять балів. Однак якщо цього не станеться, то "Евертон" може втратити місце в елітному дивізіоні за підсумками сезону.

Після того, як покарання набуло чинності, "іриски" опустилося на передостаннє місце у турнірній таблиці. При цьому кількість перемог у сезоні у "Евертона" ніхто не відбирав. Команда, яка в чотирьох з дванадцяти турів брала гору над суперниками, наразі має лише чотири очки в активі.

Віталій Миколенко забив уже два роки за "Евертон" у сезоні 2023/2024.

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