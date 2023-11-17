У Мудрика виникли проблеми в Челсі — українець втрачає свою головну навичку
Півзахисника лондонського "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика несподівано не було включено до символічної команди англійської Прем'єр-ліги. У ній зібрані найшвидші футболісти дивізіону.
Швидкість Мудрика знизилася за останній рік, повідомляє портал Новини. LIVE з посиланням на Squawka.
Наприкінці року багато видань підбивають підсумки та збирають рейтинги навіть попри те, що футбольні сезони у більшості європейських країн у самому розпалі. В Англії склали символічну команду найшвидших футболістів місцевої Прем'єр-ліги.
Мудрик втрачає швидкість
Минулого сезону Михайла Мудрика визнано найшвидшим футболістом групового етапу Ліги чемпіонів. "Челсі" зацікавився українським вінгером саме через цей ігровий компонент Мудрика.
Останніми місяцями Михайла критикували в лондонському клубі через те, що українець дуже старанно займається у спортивній залі. Півзахисник працює над м'язовою масою. У таких випадках швидкість ривка та бігу на дистанції завжди значно падає.
Варто наголосити на тому, що в цій символічній команді все ж таки виявився фланговий футболіст "Челсі". Ним став Бен Чілвелл.
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