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У Мудрика виникли проблеми в Челсі — українець втрачає свою головну навичку

17 листопада 2023 11:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Мудрика виникли проблеми в Челсі — українець втрачає свою головну навичку
Михайло Мудрик у матчі з "Лехією". Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисника лондонського "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика несподівано не було включено до символічної команди англійської Прем'єр-ліги. У ній зібрані найшвидші футболісти дивізіону.

Швидкість Мудрика знизилася за останній рік, повідомляє портал Новини. LIVE з посиланням на Squawka.

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Наприкінці року багато видань підбивають підсумки та збирають рейтинги навіть попри те, що футбольні сезони у більшості європейських країн у самому розпалі. В Англії склали символічну команду найшвидших футболістів місцевої Прем'єр-ліги.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик фотографується з уболівальником. Скриншот YouTube

Мудрик втрачає швидкість

Минулого сезону Михайла Мудрика визнано найшвидшим футболістом групового етапу Ліги чемпіонів. "Челсі" зацікавився українським вінгером саме через цей ігровий компонент Мудрика.

Найшвидші гравці АПЛ
Найшвидші гравці АПЛ. Скріншот Squawka

Останніми місяцями Михайла критикували в лондонському клубі через те, що українець дуже старанно займається у спортивній залі. Півзахисник працює над м'язовою масою. У таких випадках швидкість ривка та бігу на дистанції завжди значно падає.

Варто наголосити на тому, що в цій символічній команді все ж таки виявився фланговий футболіст "Челсі". Ним став Бен Чілвелл.

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