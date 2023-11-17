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У Мудрика возникли проблемы в Челси — украинец теряет свой главный навык

17 ноября 2023 11:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Мудрика возникли проблемы в Челси — украинец теряет свой главный навык
Михаил Мудрик в матче с "Лехией". Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик неожиданно не был включен в символическую команду английской Премьер-лиги. В ней собраны самые быстрые футболисты дивизиона. 

Скорость Мудрика снизилась за последний год, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Squawka

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В конце года многие издания проводят разные итоги и составляют рейтинги даже несмотря на то, что футбольные сезоны в большинстве европейских стран в самом разгаре. В Англии составили символическую команду самых быстрых футболистов местной Премьер-лиги. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик фотографируется с болельщиком. Скриншот YouTube

Мудрик теряет скорость 

В прошлом сезоне Михаил Мудрик был признан самым быстрым футболистом группового этапа Лиги чемпионов. "Челси" заинтересовался украинским вингером именно из-за этого игрового компонента Мудрика. 

Самые быстрые игроки АПЛ
Самые быстрые игроки АПЛ. Скриншот Squawka

В последние месяцы Михаила критиковали в лондонском клубе из-за того, что украинец слишком усердно занимается в спортивном зале. Полузащитник работает над мышечной массой. В таких случаях скорость рывка и бега на дистанции всегда значительно падает. 

Примечательно, что в этой символической команде все же оказался фланговый футболист "Челси". Им стал Бен Чилуэлл. 

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