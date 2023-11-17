Скандальний арбітр з Іспанії обслужить матч збірних України та Італії
Поєдинок відбору на Євро-2024 за участю збірних України та Італії обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів. Головним суддею матчу призначено Хесуса Хіль Мансано.
У цього рефері є неоднозначна репутація, повідомляє портал Новини.LIVE.
Хесуса Хіль Мансано було призначено головним арбітром на матч України та Італії, який команди проведуть у понеділок, 20 листопада. Початок протистояння заплановано на 21:45 за київським часом.
Статистика Мансано
Лінійними суддями матчу стануть іспанці Дієго Барберо та Анхель Невадо. Обов'язки четвертого судді виконуватиме Гільєрмо Гуарда. Контролювати роботу арбітрів призначили Міхала Бенеша із Чехії. Делегат УЄФА — Гаррі О'Хаган (Шотландія).
У 39-річного Хіля Мансано досить неоднозначна репутація. Його ім'я регулярно згадують у контексті помилок під час роботи на матчах чемпіонату Іспанії. Каталонська "Барселона" неодноразово звинувачувала цього рефері в упередженості.
Хіль Мансано у середньому робить 4,2 попередження за матч. У дев'яти з останніх десяти поєдинках він не вилучив із поля жодного футболіста. У трьох із семи матчах іспанець призначав пенальті.
Нагадаємо, Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд у відборі на Євро-2024.
У Мудрика виникли проблеми в "Челсі" — українець втрачає свою головну навичку.
Довбик зізнався, що хоче змінити команду.
"Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди.
У "Жироні" Циганкова та Довбика розповіли про головну мету на сезон.
Читайте Новини.LIVE!