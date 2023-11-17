Скандальний арбітр з Іспанії обслужить матч збірних України та Італії

Хесус Хіль Мансано з італійським воротарем Джанлуїджі Доннаруммою. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Поєдинок відбору на Євро-2024 за участю збірних України та Італії обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів. Головним суддею матчу призначено Хесуса Хіль Мансано.

У цього рефері є неоднозначна репутація, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Хесуса Хіль Мансано було призначено головним арбітром на матч України та Італії, який команди проведуть у понеділок, 20 листопада. Початок протистояння заплановано на 21:45 за київським часом.

Мансано на матчі "Мілана" та "ПСЖ". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Статистика Мансано

Лінійними суддями матчу стануть іспанці Дієго Барберо та Анхель Невадо. Обов'язки четвертого судді виконуватиме Гільєрмо Гуарда. Контролювати роботу арбітрів призначили Міхала Бенеша із Чехії. Делегат УЄФА — Гаррі О'Хаган (Шотландія).

У 39-річного Хіля Мансано досить неоднозначна репутація. Його ім'я регулярно згадують у контексті помилок під час роботи на матчах чемпіонату Іспанії. Каталонська "Барселона" неодноразово звинувачувала цього рефері в упередженості.

Хіль Мансано у середньому робить 4,2 попередження за матч. У дев'яти з останніх десяти поєдинках він не вилучив із поля жодного футболіста. У трьох із семи матчах іспанець призначав пенальті.

Нагадаємо, Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд у відборі на Євро-2024.

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