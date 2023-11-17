Скандальный арбитр из Испании обслужит матч сборных Украины и Италии

Хесус Хиль Мансано с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Поединок отбора на Евро-2024 с участием сборных Украины и Италии обслужит испанская бригада арбитров. Главным судьей матча назначен Хесус Хиль Мансано.

У этого рефери неоднозначная репутация, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Хесус Хиль Мансано был назначен главным арбитром на матч Украины и Италии, который команды проведут в понедельник, 20 ноября. Начало противостояния назначено на 21:45 по киевскому времени.

Мансано на матче "Милана" и "ПСЖ". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Статистика Мансано

Линейными судьями матча станут испанцы Диего Барберо и Анхель Невадо. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Гильермо Гуарда. Контролировать работу арбитров назначили Михала Бенеша из Чехии. Делегат УЕФА — Гарри О'Хаган (Шотландия).

У 39-летнего Хиля Мансано достаточно неоднозначная репутация. Его имя регулярно упоминают в контексте ошибок при работе на матчах чемпионата Испании. Каталонская "Барселона" и вовсе неоднократно обвиняла этого рефери в предвзятости.

Хиль Мансано в среднем делает 4,2 предупреждения за матч. В девяти из последних десяти поединках он не удалил с поля ни одного футболиста. В трех из семи матчах испанец назначал пенальти.

Напомним, Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд в отборе на Евро-2024.

У Мудрика возникли проблемы в "Челси" — украинец теряет свой главный навык.

Довбик признался, что хочет сменить команду.

"Реал" выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды.

В "Жироне" Цыганкова и Довбика рассказали о главной цели на сезон.