Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Скандальный арбитр из Испании обслужит матч сборных Украины и Италии arrow

Скандальный арбитр из Испании обслужит матч сборных Украины и Италии

17 ноября 2023 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скандальный арбитр из Испании обслужит матч сборных Украины и Италии
Хесус Хиль Мансано с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Поединок отбора на Евро-2024 с участием сборных Украины и Италии обслужит испанская бригада арбитров. Главным судьей матча назначен Хесус Хиль Мансано. 

У этого рефери неоднозначная репутация, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Хесус Хиль Мансано был назначен главным арбитром на матч Украины и Италии, который команды проведут в понедельник, 20 ноября. Начало противостояния назначено на 21:45 по киевскому времени. 

Хесус Хиль Мансано
Мансано на матче "Милана" и "ПСЖ". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Статистика Мансано 

Линейными судьями матча станут испанцы Диего Барберо и Анхель Невадо. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Гильермо Гуарда. Контролировать работу арбитров назначили Михала Бенеша из Чехии. Делегат УЕФА — Гарри О'Хаган (Шотландия).

У 39-летнего Хиля Мансано достаточно неоднозначная репутация. Его имя регулярно упоминают в контексте ошибок при работе на матчах чемпионата Испании. Каталонская "Барселона" и вовсе неоднократно обвиняла этого рефери в предвзятости. 

Хиль Мансано в среднем делает 4,2 предупреждения за матч. В девяти из последних десяти поединках он не удалил с поля ни одного футболиста. В трех из семи матчах испанец назначал пенальти.

Напомним, Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд в отборе на Евро-2024. 

У Мудрика возникли проблемы в "Челси" — украинец теряет свой главный навык. 

Довбик признался, что хочет сменить команду. 

"Реал" выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды.

В "Жироне" Цыганкова и Довбика рассказали о главной цели на сезон.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме