Скандальный арбитр из Испании обслужит матч сборных Украины и Италии
Поединок отбора на Евро-2024 с участием сборных Украины и Италии обслужит испанская бригада арбитров. Главным судьей матча назначен Хесус Хиль Мансано.
У этого рефери неоднозначная репутация, сообщает портал Новини.LIVE.
Хесус Хиль Мансано был назначен главным арбитром на матч Украины и Италии, который команды проведут в понедельник, 20 ноября. Начало противостояния назначено на 21:45 по киевскому времени.
Статистика Мансано
Линейными судьями матча станут испанцы Диего Барберо и Анхель Невадо. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Гильермо Гуарда. Контролировать работу арбитров назначили Михала Бенеша из Чехии. Делегат УЕФА — Гарри О'Хаган (Шотландия).
У 39-летнего Хиля Мансано достаточно неоднозначная репутация. Его имя регулярно упоминают в контексте ошибок при работе на матчах чемпионата Испании. Каталонская "Барселона" и вовсе неоднократно обвиняла этого рефери в предвзятости.
Хиль Мансано в среднем делает 4,2 предупреждения за матч. В девяти из последних десяти поединках он не удалил с поля ни одного футболиста. В трех из семи матчах испанец назначал пенальти.
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