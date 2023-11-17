Мінспорту видалило скандальний список спортсменів, які не повернулися в Україну
Міністерство молоді та спорту України видалило список спортсменів, які не повернулися в країну. Це сталося після резонансу в ЗМІ.
Про це дізнались Новини.LIVE з сайту Мінспорту.
Видалення скандального списку
У списку було 304 українських спортсменів, які не повернулися в рідну країну. Зокрема, видатні шахісти, футболісти та інші, які представляють Україну на світових змаганнях.
Нагадаємо, Михайло Мудрик, Артем Довбик, Віктор Циганков та Анатолій Трубін потрапили до списку спортсменів, які не повернулися з-за кордону. Список ухилянтів оновили в Міністерстві спорту України й там понад 300 спортсменів.
Також ми писали, що капітан футбольної збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до російських військовослужбовців з інструкцією про безпечну здачу в полон. Спортсмен нагадав про умову, за якої у солдатів із РФ з'явиться набагато більше шансів вижити.
Додамо, півзахисника лондонського "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика несподівано не було включено до символічної команди англійської Прем'єр-ліги. У ній зібрані найшвидші футболісти дивізіону.
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