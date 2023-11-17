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Мінспорту видалило скандальний список спортсменів, які не повернулися в Україну

17 листопада 2023 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мінспорту видалило скандальний список спортсменів, які не повернулися в Україну
Український футболіст Артем Довбик. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство молоді та спорту України видалило список спортсменів, які не повернулися в країну. Це сталося після резонансу в ЗМІ.

Про це дізнались Новини.LIVE з сайту Мінспорту.

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Видалення скандального списку

У списку було 304 українських спортсменів, які не повернулися в рідну країну. Зокрема, видатні шахісти, футболісти та інші, які представляють Україну на світових змаганнях.

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Видалений список на сайті Мінспорту України. Фото: скриншот

Нагадаємо, Михайло Мудрик, Артем Довбик, Віктор Циганков та Анатолій Трубін потрапили до списку спортсменів, які не повернулися з-за кордону. Список ухилянтів оновили в Міністерстві спорту України й там понад 300 спортсменів.

Також ми писали, що капітан футбольної збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до російських військовослужбовців з інструкцією про безпечну здачу в полон. Спортсмен нагадав про умову, за якої у солдатів із РФ з'явиться набагато більше шансів вижити.

Додамо, півзахисника лондонського "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика несподівано не було включено до символічної команди англійської Прем'єр-ліги. У ній зібрані найшвидші футболісти дивізіону.

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