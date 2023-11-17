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Минспорта удалило скандальный список спортсменов, не вернувшихся в Украину

17 ноября 2023 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минспорта удалило скандальный список спортсменов, не вернувшихся в Украину
Украинский футболист Артем Довбык. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство молодежи и спорта Украины удалило список спортсменов, которые не вернулись в страну. Это произошло после резонанса в СМИ.

Об этом узнали Новини.LIVE с сайта Минспорта.

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Удаление скандального списка

В списке было 304 украинских спортсменов, которые не вернулись в родную страну. В частности, выдающиеся шахматисты, футболисты и другие, которые представляют Украину на мировых соревнованиях.

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Удаленный список на сайте Минспорта Украины. Фото: скриншот

Напомним, Михаил Мудрик, Артем Довбык, Виктор Цыганков и Анатолий Трубин попали в список не вернувшихся из-за границы спортсменов. Список уклонистов обновили в Министерстве спорта Украины и там более 300 спортсменов.

Также мы писали, что капитан футбольной сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к российским военнослужащим с инструкцией о безопасной сдаче в плен. Спортсмен напомнил об условии, при котором у солдат из РФ появится гораздо больше шансов выжить.

Добавим, полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик неожиданно не был включен в символическую команду английской Премьер-лиги. В нем собраны самые быстрые футболисты дивизиона.

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