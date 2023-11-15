Мудрик, Довбик та Циганков потрапили до списку ухилянтів Мінспорту

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Михайло Мудрик, Артем Довбик, Віктор Циганков та Анатолій Трубін потрапили до списку спортсменів, які не повернулися з-за кордону. Список ухилянтів оновили в Міністерстві спорту України й там понад 300 спортсменів.

Хто ще потрапив до списку та що порушили спортсмени, в матеріалі Новини.LIVE.

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Окрім гравців "Жирони", "Челсі" та "Бенфіки", таким чином з футболістів збірної України відзначився також Ілля Забарний з "Борнмута". Також є такі кандидати в збірну, як Артем Громов (АЕК, Кіпр), Владислав Кулач ("Зіря", Азербайджан) та Сергій Булеца ("Заглембе", Польща).

First session 🙌 pic.twitter.com/If2a7twTpf — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 13, 2023

Гравці порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію нашої країни після закінчення спортивного заходу (відповідно до листів міністра молоді та спорту України до Держприкордонслужби щодо участі у спортивному заході та перетині державного кордону).

Кого реально треба покарати

Додамо, що у переліку порушників присутні також шахісти Олександр Арещенко, Павло Ельянов, Юрій Криворучко.

Але коли йдеться про легіонерів, то скоріш за все мова про звичайний казус та недопрацювання самого Мінмолодьспорту, а от якщо взяти до уваги справу Олександра Роспутька, колишнього півзахисника юнацької команди донецького "Шахтаря", який зник після матчу 2-го туру Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена", а пізніше втік до Росії, то тут саме мова про держзраду.

Нагадаємо, Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови.

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