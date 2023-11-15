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Мудрик, Довбик та Циганков потрапили до списку ухилянтів Мінспорту

15 листопада 2023 21:53
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик, Довбик та Циганков потрапили до списку ухилянтів Мінспорту
Михайло Мудрик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Михайло Мудрик, Артем Довбик, Віктор Циганков та Анатолій Трубін потрапили до списку спортсменів, які не повернулися з-за кордону. Список ухилянтів оновили в Міністерстві спорту України й там понад 300 спортсменів.

Хто ще потрапив до списку та що порушили спортсмени, в матеріалі Новини.LIVE.

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Окрім гравців "Жирони", "Челсі" та "Бенфіки", таким чином з футболістів збірної України відзначився також Ілля Забарний з "Борнмута". Також є такі кандидати в збірну, як Артем Громов (АЕК, Кіпр), Владислав Кулач ("Зіря", Азербайджан) та Сергій Булеца ("Заглембе", Польща).

Гравці порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію нашої країни після закінчення спортивного заходу (відповідно до листів міністра молоді та спорту України до Держприкордонслужби щодо участі у спортивному заході та перетині державного кордону).

Кого реально треба покарати

Додамо, що у переліку порушників присутні також шахісти Олександр Арещенко, Павло Ельянов, Юрій Криворучко. 

Але коли йдеться про легіонерів, то скоріш за все мова про звичайний казус та недопрацювання самого Мінмолодьспорту, а от якщо взяти до уваги справу Олександра Роспутька, колишнього півзахисника юнацької команди донецького "Шахтаря", який зник після матчу 2-го туру Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена", а пізніше втік до Росії, то тут саме мова про держзраду.

Нагадаємо, Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови. 

Караваєвим цікавляться клуби з Італії та Туреччини. 

"Реал" запропонує Луніну новий контракт, але є важливий нюанс. 

Ноєр одружився з відомою спортсменкою, яка набагато молодша за нього. 

Циганкова сватають до Англії — про яку команду йдеться.

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