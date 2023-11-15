Мудрик, Довбик и Цыганков попали в список уклонистов Минспорта

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Михаил Мудрик, Артем Довбык, Виктор Цыганков и Анатолий Трубин попали в список не вернувшихся из-за границы спортсменов. Список уклонстов обновили в Министерстве спорта Украины и там более 300 спортсменов.

Кто еще попал в список и нарушившихся спортсменов, в материале Новини.LIVE.

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Кроме игроков "Жироны", "Челси" и "Бенфики", таким образом, из футболистов сборной Украины отличился также Илья Забарный из "Борнмута". Также есть такие кандидаты в сборную, как Артем Громов (АЕК, Кипр), Владислав Кулач (Зиря, Азербайджан) и Сергей Булеца (Заглембе, Польша).

First session 🙌 pic.twitter.com/If2a7twTpf — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 13, 2023

Игроки нарушили взятые обязательства по срокам возвращения на территорию нашей страны после окончания спортивного мероприятия (в соответствии с письмами министра молодежи и спорта Украины в Госпогранслужбу по участию в спортивном мероприятии и пересечении государственной границы).

Кого реально нужно наказать

В перечне нарушителей присутствуют также шахматисты Александр Арещенко, Павел Ельянов, Юрий Криворучко.

Но когда речь идет о легионерах, то скорее всего речь об обычном казусе и недоработке самого Минмолодежьспорта, а вот если принять во внимание дело Александра Роспутько, бывшего полузащитника юношеской команды донецкого "Шахтера", который пропал после матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена", а позже бежал в Россию, здесь как раз речь о госизмене.

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