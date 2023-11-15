Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик, Довбик и Цыганков попали в список уклонистов Минспорта arrow

Мудрик, Довбик и Цыганков попали в список уклонистов Минспорта

15 ноября 2023 21:53
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мудрик, Довбик и Цыганков попали в список уклонистов Минспорта
Михаил Мудрик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Михаил Мудрик, Артем Довбык, Виктор Цыганков и Анатолий Трубин попали в список не вернувшихся из-за границы спортсменов. Список уклонстов обновили в Министерстве спорта Украины и там более 300 спортсменов.

Кто еще попал в список и нарушившихся спортсменов, в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Кроме игроков "Жироны", "Челси" и "Бенфики", таким образом, из футболистов сборной Украины отличился также Илья Забарный из "Борнмута". Также есть такие кандидаты в сборную, как Артем Громов (АЕК, Кипр), Владислав Кулач (Зиря, Азербайджан) и Сергей Булеца (Заглембе, Польша).

Игроки нарушили взятые обязательства по срокам возвращения на территорию нашей страны после окончания спортивного мероприятия (в соответствии с письмами министра молодежи и спорта Украины в Госпогранслужбу по участию в спортивном мероприятии и пересечении государственной границы).

Кого реально нужно наказать

В перечне нарушителей присутствуют также шахматисты Александр Арещенко, Павел Ельянов, Юрий Криворучко.

Но когда речь идет о легионерах, то скорее всего речь об обычном казусе и недоработке самого Минмолодежьспорта, а вот если принять во внимание дело Александра Роспутько, бывшего полузащитника юношеской команды донецкого "Шахтера", который пропал после матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена", а позже бежал в Россию, здесь как раз речь о госизмене.

Напомним, Мудрик может перейти в известный французский клуб при одном условии. 

Караваевым интересуются клубы из Италии и Турции. 

"Реал" предложит Лунину новый контракт, но есть важный нюанс.

Нойер женился на известной спортсменке, которая гораздо младше него. 

Цыганкова сватают в Англию — о какой команде идет речь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме