Ярмоленко дав пораду росіянам, які вторглися до України

Андрій Ярмоленко переконує росіян здаватись. Скриншот YouTube

Капітан футбольної збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до російських військовослужбовців з інструкцією про безпечну здачу в полон. Спортсмен нагадав про умову, за якої у солдатів із РФ з'явиться набагато більше шансів вижити.

Ярмоленко записав для росіян відео під назвою "Спорт поза політикою", повідомляє портал Новини.Live з посиланням на YouTube-канал проєкту "Хочу жити".

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Збірна України продовжує готуватися до матчу проти Італії у рамках відбору на Євро-2024. Андрія Ярмоленка пропускає цей збір через травму. Під час поновлення футболіст взяв участь у важливому проєкті.

Ярмоленко звернувся до росіян

Спортсмен нагадав про те, що "Хочу жити" є українським державним проєктом для добровільної здачі в полон чинних чи потенційних російських військовослужбовців. Його створено Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки Міністерства оборони України та Головного розвідувального управління.

"Ті росіяни, які мають інстинкт самозбереження, які хочуть жити, а не стати гарматним м'ясом кремлівського діда, можуть звернутися сюди. Також це стосується наших громадян із тимчасово окупованих територій, яких змушують воювати в окупаційних військах.

У разі звернення до "Хочу жити" їм гарантовано допоможуть, переведуть через лінію фронту та відведуть у комфортний полон у спеціальному, безпечному місці. Умови в українському полоні кращі, ніж удома у багатьох окупантів. Той, хто добровільно здасться, може пересидіти там війну. Також можна раніше попроситись на обмін, якщо буде бажання повернутися додому. При цьому можна не боятися проблем при поверненні до Росії, оскільки Україна все оформить як потрапляння в полон під час бою", — розповів Андрій Ярмоленко.

Андрій Ярмоленко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Звернення до російських спортсменів

Капітан збірної України нагадав про те, що на відміну від РФ Україна людяно поводиться з військовополоненими. Усі вони утримуються під наглядом Червоного Хреста у належних умовах. Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. Усі російські військовополонені повертаються додому відгодованими та поставленими на ноги після поранень.

Також Ярмоленко звернувся до російських спортсменів. Андрій розповів, що вони можуть зробити для того, щоби продовжити кар'єру.

"Якщо ви хочете повернутися у світовий спорт, а не кататися на змагання у всякі Сомалі, вам теж буде корисно хоча б не публічно агітувати своє оточення здаватися в полон, а не йти на забій в Україну. Чим довше ви мовчатимете, тим більша ймовірність, що вам до кінця кар'єри доведеться сидіти вдома без міжнародних змагань", — пояснив Андрій Ярмоленко.

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