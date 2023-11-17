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Ярмоленко дал совет россиянам, которые вторглись в Украину

17 ноября 2023 12:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко дал совет россиянам, которые вторглись в Украину
Андрей Ярмоленко убеждает россиян сдаваться. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан футбольной сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к российским военнослужащим с инструкцией о безопасной сдаче в плен. Спортсмен напомнил про условие, при котором у солдат из РФ появится гораздо больше шансов выжить. 

Ярмоленко записал для россиян видео под названием "Спорт вне политики", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал проекта "Хочу жить". 

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Ярмоленко обратился к россиянам

Спортсмен напомнил о том, что "Хочу жить" является украинским государственным проектом для добровольной сдачи в плен действующих или потенциальных российских военнослужащих. Он создан Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке Министерства обороны Украины и Главного разведывательного управления. 

"Те россияне, у которых есть инстинкт самосохранения, которые хотят жить, а не стать пушечным мясом кремлевского деда, могут обратиться сюда. Также это касается наших граждан с временно оккупированных территорий, которых заставляют воевать в оккупационных войсках. 

В случае обращения в "Хочу жить" им гарантированно помогут, переведут через линию фронта и отведут в комфортный плен в специальном, безопасном месте. Условия в украинском плену лучше, чем дома у многих оккупантов. Тот, кто добровольно сдастся, может пересидеть там войну. Также можно раньше попроситься на обмен, если будет желание вернуться домой. При этом можно не бояться проблем при возвращении в Россию, поскольку Украина все оформит, как попадание в плен во время боя", — рассказал Андрей Ярмоленко. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Обращение к российским спортсменам

Капитан сборной Украины напомнил о том, что в отличие от РФ, Украина человечно обращается с военнопленными. Все они содержатся под надзором Красного Креста в надлежащих условиях. Украина придерживается всех норм международного гуманитарного права. Все российские военнопленные возвращаются домой откормленными и поставленными на ноги после ранений.

Также Ярмоленко обратился к российским спортсмена. Андрей рассказал, что они могут сделать для того, чтобы продолжить карьеру. 

"Если вы хотите вернуться в мировой спорт, а не кататься на соревнования во всякие Сомали, вам тоже будет полезно хотя бы не публично агитировать свое окружение сдаваться в плен, а не идти на убой в Украину. Чем дольше вы будете молчать, тем больше вероятность, что вам до конца карьеры придется сидеть дома без международных соревнований", — объяснил Андрей Ярмоленко. 

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