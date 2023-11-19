Мбаппе переплюнув Мессі та Роналду й зробив унікальне досягнення

Кілліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Claudia Greco

В останньому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 проти Гібралтару Франція оформила найбільшу перемогу в історії — 14:0. Форвард Кілліан Мбаппе забив три м'ячі.

Останній забитий гол став для Мбаппе 300-м у кар'єрі, повідомило Opta Sports.

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Wow what a goal from Mbappe 😳 pic.twitter.com/MACDxEZChM — The Invincible One (@z_invincible_1) November 19, 2023

Унікальне досягнення

Мбаппе у матчі з Гібралтаром увійшов до історії футболу, оскільки забив 300 голів за кар'єру у 24-річному віці Лише 20 грудня Кілліану буде 25.

Легендарні Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду забили свої 300 голи після 25-річчя.

Лідер "ПСЖ" та збірної Франції за свою клубну кар'єру забив 254 голи й відзначився 46 м'ячами за національну команду. При цьому, крім парижан він виступав за "Монако".

Зазначимо, що Мбаппе цього року також потрапив до трійки претендентів на "Золотий м'яч", який виграв Мессі. Й зробив це Кіліан завдяки виступам за збірну, з якою дійшов до фіналу чемпіонату світу.

Нинішнього сезону Мбаппе в 15 матчах за "ПСЖ" забив 15 голів і віддав один асист.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість Мбаппе в 180 млн євро. Цікаво, що піковий цінник у Кілліана був у 20 років, коли його вартість становила 200 млн євро.

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