Франция установила рекорд, забив 14 голов в ворота Гибралтара

Килиан Мбаппе оформил 3+2. Фото: twitter.com/equipedefrance

В последнем матче группового этапа квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Франции принимала Гибралтар. Отметим, что в турнирном положении эта игра ни для одной команды ничего не решала.

Франция одержала победу и обновила рекорд по количеству забитых мячей в матче отбора на чемпионат Европы, сообщил портал Новини.LIVE.

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Исторический разгром

Героем рекорда стал футболист Гибралтара Итан Сантос, открывший счет своим автоголом, а затем на 18-й минуте, когда счет был 0:3, получивший красную карточку.

Наиболее продуктивно в матче сыграл Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик и две голевые передачи. Еще по дублю себе в актив занесли Оливье Жиру и Кингсли Коман.

Ранее сборная Франции забивала десять или больше мячей только в ворота Азербайджана в 1995 году. Гибралтар же получил самое большое поражение в истории. В предыдущем позорном матче они пропустили 9 голов от Бельгии.

Отметим, что предыдущий рекорд результативности в матчах квалификации на чемпионат Европы принадлежал Германии, выигравшей в сентябре 2006 года в Сан-Марино со счетом 13:0.

Франция — Гибралтар — 14:0

Голы: Сантос, 3 (авт.), Тюрам, 4, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 (с пенальти), 74, 82, Клосс, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабьо, 63, Дембеле, 73, Жира, 89, 90+1.

Франция: Меньян — Клос, Тодибо, Упамекано (Салиба, 81), Тео Эрнандес — Заир-Эмери (Фофана, 20), Рабьо (Камара, 67) — Коман (Дембеле, 69), Гризманн, Мбаппе — Тюрам (Жиру).

Гибралтар: Колинг — Серджант, Рой Чиполлина, Сантос, Муэли, Джозеф Чиполина (Оливеро, 61) — Уокер (Джоли, 62), Посо, де Харо, Ли Касьяро — де Барр (Кумбс, 82).

Предупреждение: Ли Касьяро, 30.

Удаление: Сантос, 18.

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