Вірменія не вийшла на Євро-2024 — хвала Петракову, що шанси були до останній турів

Вірменія — Уельс. Фото: REUTERS/Hayk Baghdasaryan

У сьомому турі групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 збірна Вірменії Олександра Петракова зіграла проти Уельсу. До цього матчу обидві команди вели боротьбу за вихід на турнір.

Але нічия 1:1 поховала шанси вірмен, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для Вірменії матч добре розпочався, оскільки Селараян протяг м'яч та із лінії штрафного майданчика пробив точно у правий нижній кут воріт на 5-й хвилині. Команда Петракова після гола могла забити ще, але натомість пропустила.

У доданий до першого тайму час після кутового з правого флангу Тикнізян головою забив у свої ворота.

У другому таймі команда Петракова могла ще забивати, але в одному з моментів гравець влучив у перекладину. Наприкінці матчу також чудовий шанс втратив Сівікян.

Вірменія — Уельс — 1:1

Голи: Селераян, 5 — Тікнізян, 45 (авт.)

Вірменія: Чанчаревич, Чалішир, Ароян, Арутюнян, Тікнізян, Бічахчян (Севікян, 72), Селараян, Сперцян, Іву (Арутюнян, 64), Дашян, Ранос (Міранян, 72).

Уельс: Уорд, Робертс (Броудхед, 79), Девіс, Родон, Міфем, Вільямс, Ампаду, Джеймс, Вілсон (Джеймс, 66), Брукс (Джонсон, 50), Мур.

Попередження: Міфем, Ароян, Ампаду, Джеймс.

По завершенні матчу Вірменія втратила шанси на вихід на ЧЄ-2024, оскільки Хорватія перемогла Латвію та на 5 очок випередила їх за тур до завершення групового етапу.

Попри невдачу, Вірменія до передостаннього туру зберігала шанси на путівку на Євро-2024. Слід зазначити, що після провального відбору на ЧС-2022 команда вважалася одним із аутсайдерів усієї кваліфікації. Однак підписання Петракова допомогло покращити результати та гру команди.

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