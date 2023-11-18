УЄФА спровокувала скандал, заборонивши хвилину мовчання на матчі Польща — Ізраїль

Польща U-21 — Ізраїль U-21. Фото: скріншот

Скандал відбувся на матчі відбору кваліфікації на чемпіонат Європи-2025 з футболу серед молодіжних команд до 21 року. У цій грі Польща приймала Ізраїль.

В УЄФА заборонили командам влаштувати хвилину мовчання на згадку про загиблих через напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль, повідомив Eurosport.

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La selección sub-21 de Israel va jugar hoy viernes contra Polonia. La UEFA no autorizó провести 1/2 de silencio por las víctimas y secuestrados por Hamás el 7/10. Los jugadores de ambos equipos demostraron que tienen mayor dignidad: no jugaron el primer minuto del partido. pic.twitter.com/1uG0fPRtNp — Daniela Roitstein (@droitstein) November 17, 2023

Рішення УЄФА не завадило командам

Збірні Польщі та Ізраїлю U-21 після рішення УЄФА домовилися провести акцію пам'яті, яка тривала першу хвилину матчу.

Після стартового свистка та першої передачі збірної Ізраїлю обидві команди зупинилися та вшанували пам'ять жертв.

Матч завершився перемогою збірної Польщі з рахунком 2:1. Поляки забили два м'ячі в основний час другого тайму, а Ізраїль відповів голом на четвертій додатковій хвилині.

Польща на цю мить у групі D лідирує із чотирма перемогами у чотирьох матчах. Ізраїль провів дві гри та обидві програв. Зазначимо, що ізраїльтяни були півфіналістами минулого молодіжного чемпіонату Європи-2023 U-21.

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