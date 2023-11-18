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УЄФА спровокувала скандал, заборонивши хвилину мовчання на матчі Польща — Ізраїль

18 листопада 2023 10:36
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Агабекян Карен
редактор
УЄФА спровокувала скандал, заборонивши хвилину мовчання на матчі Польща — Ізраїль
Польща U-21 — Ізраїль U-21. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Скандал відбувся на матчі відбору кваліфікації на чемпіонат Європи-2025 з футболу серед молодіжних команд до 21 року. У цій грі Польща приймала Ізраїль.

В УЄФА заборонили командам влаштувати хвилину мовчання на згадку про загиблих через напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль, повідомив Eurosport.

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Збірні Польщі та Ізраїлю U-21 після рішення УЄФА домовилися провести акцію пам'яті, яка тривала першу хвилину матчу.

Після стартового свистка та першої передачі збірної Ізраїлю обидві команди зупинилися та вшанували пам'ять жертв.

Матч завершився перемогою збірної Польщі з рахунком 2:1. Поляки забили два м'ячі в основний час другого тайму, а Ізраїль відповів голом на четвертій додатковій хвилині.

Польща на цю мить у групі D лідирує із чотирма перемогами у чотирьох матчах. Ізраїль провів дві гри та обидві програв. Зазначимо, що ізраїльтяни були півфіналістами минулого молодіжного чемпіонату Європи-2023 U-21.

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