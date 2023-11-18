УЕФА спровоцировал скандал, запретив минуту молчания на матче Польша — Израиль
Скандал произошел на матче отбора квалификации на чемпионат Европы-2025 по футболу среди молодежных команд до 21 года. В этой игре Польша принимала Израиль.
В УЕФА запретили командам устроить минуту молчания в память погибших из-за нападения боевиков ХАМАСа на Израиль, сообщил Eurosport.
La selección sub-21 de Israel jugó hoy viernes contra Polonia. La UEFA no autorizó realizar un minuto de silencio por las víctimas y secuestrados por Hamás el 7/10. Los jugadores de ambos equipos demostraron que tienen mayor dignidad: no jugaron el primer minuto del partido. pic.twitter.com/1uG0fPRtNp— Daniela Roitstein (@droitstein) November 17, 2023
Решение УЕФА не помешало командам
Сборные Польши и Израиля U-21 после решения УЕФА договорились провести акцию памяти, которая длилась первую минуту матча.
После стартового свистка и первой передачи сборной Израиля обе команды остановились и почтили память жертв.
Матч завершился победой сборной Польши со счетом 2:1. Поляки забили два мяча в основное время второго тайма, а Израиль ответил голом на четвертой дополнительной минуте.
Польша на текущий момент в группе D лидирует с четырьмя победами в четырех матчах. Израиль провел две игры и обе проиграл. Отметим, что израильтяне были полуфиналистами на прошлом молодежном чемпионате Европы-2023 U-21.
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