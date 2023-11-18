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УЕФА спровоцировал скандал, запретив минуту молчания на матче Польша — Израиль

18 ноября 2023 10:36
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Агабекян Карен
редактор
УЕФА спровоцировал скандал, запретив минуту молчания на матче Польша — Израиль
Польша U-21 — Израиль U-21. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Скандал произошел на матче отбора квалификации на чемпионат Европы-2025 по футболу среди молодежных команд до 21 года. В этой игре Польша принимала Израиль.

В УЕФА запретили командам устроить минуту молчания в память погибших из-за нападения боевиков ХАМАСа на Израиль, сообщил Eurosport.

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Сборные Польши и Израиля U-21 после решения УЕФА договорились провести акцию памяти, которая длилась первую минуту матча.

После стартового свистка и первой передачи сборной Израиля обе команды остановились и почтили память жертв.

Матч завершился победой сборной Польши со счетом 2:1. Поляки забили два мяча в основное время второго тайма, а Израиль ответил голом на четвертой дополнительной минуте.

Польша на текущий момент в группе D лидирует с четырьмя победами в четырех матчах. Израиль провел две игры и обе проиграл. Отметим, что израильтяне были полуфиналистами на прошлом молодежном чемпионате Европы-2023 U-21.

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