Армения не вышла на Евро-2024 — хвала Петракову, что шансы были до последних туров

Армения — Уэльс. Фото: REUTERS/Hayk Baghdasaryan

В седьмом туре группового этапа квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Армении Александра Петракова сыграла против Уэльса. До этого матча обе команды вели борьбу за выход на турнир.

Но ничья 1:1 похоронила шансы армян, сообщил портал Новини.LIVE.

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Для Армении матч хорошо начался, поскольку Селараян протащил мяч и с линии штрафной пробил точно в правый нижний угол ворот на 5-й минуте. Команда Петракова после гола могла забить еще, но вместо этого пропустила.

В добавленное к первому тайма времени после углового с правого фланга Тикнизян головой забил в свои ворота.

Во втором тайме команда Петракова могла забивать еще, но в одном из моментов игрок попал в перекладину. В концовке матча также отличный шанс потерял Сивикян.

Армения — Уэльс — 1:1

Голы: Селераян, 5 — Тикнизян, 45 (авт.)

Армения: Чанчаревич, Чалишир, Ароян, Арутюнян, Тикнизян, Бичахчан (Севикян, 72), Селараян, Сперцян, Иву (Арутюнян, 64), Дашян, Ранос (Миранян, 72).

Уэльс: Уорд, Робертс (Броудхед, 79), Дэвис, Родон, Мифем, Уильямс, Ампаду, Джеймс, Уилсон (Джеймс, 66), Брукс (Джонсон, 50), Мур.

Предупреждения: Мифем, Ароян, Ампаду, Джеймс.

По завершении матча Армения упустила шансы на выход на ЧЕ-2024, поскольку Хорватия победила Латвию и на 5 очков опередила их за тур до завершения группового этапа.

Несмотря на неудачу, Армения до предпоследнего тура сохраняла шансы на путевку на Евро-2024. Следует отметить, что после провального отбора на ЧМ-2022 команда считалась одним из аутсайдеров всей квалификации. Однако, подписание Петракова помогло улучшить результаты и игру команды.

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