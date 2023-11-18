Зла Італія перед Україною розгромила Північну Македонію
В рамках кваліфікації до чемпіонату Європи збірна Італії зіграла з Північною Македонією. Для обох команд це були передостанні ігри в групі.
Італія виграла з рахунком 5:2, повідомив портал Новини.LIVE.
Італія була злою ще перед матчем
Для італійського футбольного товариства гра з Північною Македонією була більш принциповою ніж з Україною, оскільки вони не могли обіграли цих суперників в трьох матчах поспіль — дві нічиї та поразка. Саме з цією причини ЗМІ на Апеннінському півострові весь тиждень намагалися писати та говорити саме про цей матч.
Тому не дивно, що Італійці вийшли на гру злими. Вже на 13-й хвилині вони забили після виходу на ворота гостей, але гол скасували через офсайд. Але вже на 16-й Распадорі з лівого флангу навісив на дальню стійку, де Дарміан головою "розстріляв" Дімітрієвські.
На 38-й хвилині захисник Північної Македонії зіграв рукою у своєму штрафному й суддя призначив пенальті. До "точки" підійшов Жоржиньо й пробив настільки кволо, що витягнути цей м’яч не було проблемою для голкіпера гостей.
Попри невдачу Жоржиньо італійці ще двічі забили суперникам до кінця тайму. Спершу К'єза з-за меж штрафного майданчику пробив у дальній лівий нижній кут воріт — 2:0. Потім він же забив дуже красивий гол з лівого краю штрафного майданчика — 3:0.
Другий тайм почався не найкращим чином для Італії, бо Атанасов скоротив рахунок до мінімуму. Спершу він відгукнувся на фланговий навіс й із кількох метрів забив м’яч головою. Через 22 хвилини македонець здалеку й завдяки рикошету пробив в лівий кут воріт — 3:2.
Інтрига в матчі з’явилася, але вже на 81-й хвилині Распадорі її зняв своїм першим голом за збірну. В доданий час Ель Шаараві зробив рахунок розгромним — 5:2.
Перемога дозволила Італії обійти Україну в турнірній таблиці за додатковими показниками. 20 листопада команди в очному матчі розіграють путівку на чемпіонат Європи.
Італія — Північна Македонія 5:2
Голи: Дарміан, 17, К’єза, 41, 45+3, Распадорі, 89, Ель Шаараві, 90+3 — Атанасов, 52, 74
Італія: Доннарумма — Дарміан, Гатті, Ачербі, Дімарко — Барелла, Жоржиньйо (Крістанте, 62), Бонавентура (Фраттезі, 62) — Берарді (Ель Шаараві, 76), Распадорі, К’єза (Дзаніоло, 61).
Головний тренер: Лучано Спалетті.
Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв (Ашковські, 46), Серафімов, Мусліу, Дімоські — Елезі (Алімі, 63), Адемі (Атанасов, 46) — Аліоські, Барді, Ельмас (Чурлінов, 72) — Міовські (Рістовські, 46).
Головний тренер: Благоя Мілевскі.
Попередження: Дзаніоло — Чурлінов, Ашковські, Рістовські, Серафімов.
Нагадаємо, Судаков може відмовити "Ювентусу" через інтерес іспанського гранда
Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд у відборі на Євро-2024.
У Миколенка та "Евертона" проблеми — з команди зняли очки.
Скандальний арбітр з Іспанії обслужить матч збірних України та Італії.
Довбик зізнався, що хоче змінити команду.
"Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди.
Читайте Новини.LIVE!