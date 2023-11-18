Зла Італія перед Україною розгромила Північну Македонію

Італія — Північна Македонія. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

В рамках кваліфікації до чемпіонату Європи збірна Італії зіграла з Північною Македонією. Для обох команд це були передостанні ігри в групі.

Італія виграла з рахунком 5:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для італійського футбольного товариства гра з Північною Македонією була більш принциповою ніж з Україною, оскільки вони не могли обіграли цих суперників в трьох матчах поспіль — дві нічиї та поразка. Саме з цією причини ЗМІ на Апеннінському півострові весь тиждень намагалися писати та говорити саме про цей матч.

Тому не дивно, що Італійці вийшли на гру злими. Вже на 13-й хвилині вони забили після виходу на ворота гостей, але гол скасували через офсайд. Але вже на 16-й Распадорі з лівого флангу навісив на дальню стійку, де Дарміан головою "розстріляв" Дімітрієвські.

На 38-й хвилині захисник Північної Македонії зіграв рукою у своєму штрафному й суддя призначив пенальті. До "точки" підійшов Жоржиньо й пробив настільки кволо, що витягнути цей м’яч не було проблемою для голкіпера гостей.

Попри невдачу Жоржиньо італійці ще двічі забили суперникам до кінця тайму. Спершу К'єза з-за меж штрафного майданчику пробив у дальній лівий нижній кут воріт — 2:0. Потім він же забив дуже красивий гол з лівого краю штрафного майданчика — 3:0.

Автор дубля К'єза

Другий тайм почався не найкращим чином для Італії, бо Атанасов скоротив рахунок до мінімуму. Спершу він відгукнувся на фланговий навіс й із кількох метрів забив м’яч головою. Через 22 хвилини македонець здалеку й завдяки рикошету пробив в лівий кут воріт — 3:2.

Інтрига в матчі з’явилася, але вже на 81-й хвилині Распадорі її зняв своїм першим голом за збірну. В доданий час Ель Шаараві зробив рахунок розгромним — 5:2.

Перемога дозволила Італії обійти Україну в турнірній таблиці за додатковими показниками. 20 листопада команди в очному матчі розіграють путівку на чемпіонат Європи.

Італія — Північна Македонія 5:2

Голи: Дарміан, 17, К’єза, 41, 45+3, Распадорі, 89, Ель Шаараві, 90+3 — Атанасов, 52, 74

Італія: Доннарумма — Дарміан, Гатті, Ачербі, Дімарко — Барелла, Жоржиньйо (Крістанте, 62), Бонавентура (Фраттезі, 62) — Берарді (Ель Шаараві, 76), Распадорі, К’єза (Дзаніоло, 61).

Головний тренер: Лучано Спалетті.

Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв (Ашковські, 46), Серафімов, Мусліу, Дімоські — Елезі (Алімі, 63), Адемі (Атанасов, 46) — Аліоські, Барді, Ельмас (Чурлінов, 72) — Міовські (Рістовські, 46).

Головний тренер: Благоя Мілевскі.

Попередження: Дзаніоло — Чурлінов, Ашковські, Рістовські, Серафімов.

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