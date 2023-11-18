Злая Италия перед Украиной разгромила Северную Македонию

Италия – Северная Македония. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

В рамках квалификации чемпионата Европы сборная Италии сыграла с Северной Македонией. Для обеих команд это были предпоследние игры в группе.

Италия выиграла со счетом 5:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Италия была злой еще перед матчем

Для итальянского футбольного сообщества игра с Северной Македонией была более принципиальной, чем с Украиной, поскольку они не могли обыграть этих соперников в трех матчах подряд — две ничьи и поражение. Именно по этой причине СМИ на Апеннинском полуострове всю неделю пытались писать и говорить именно об этом матче.

Поэтому неудивительно, что итальянцы вышли на игру злыми. Уже на 13-й минуте они забили после выхода на ворота гостей, но гол отменили из-за офсайда. Но уже на 16-й Распадори с левого фланга навесил на дальнюю штангу, где Дармиан головой "расстрелял" Димитриевски.

На 38-й минуте защитник Северной Македонии сыграл рукой в своей штрафной, и судья назначил пенальти. К "точке" подошел Жоржиньо и пробил настолько хило, что вытащить этот мяч не было проблемой для голкипера гостей.

Несмотря на неудачу Жоржиньо, итальянцы еще дважды забили соперникам до конца тайма. Сначала Кьеза из-за пределов штрафной пробил в дальний левый нижний угол ворот — 2:0. Затем он забил очень красивый гол с левого края штрафной — 3:0.

Автор дубля Кьеза

Второй тайм начался не лучшим образом для Италии, потому что Атанасов сократил счет до минимума. Сначала он отозвался на фланговый навес и из нескольких метров забил мяч головой. Через 22 минуты македонец издалека и благодаря рикошету пробил в левый угол ворот — 3:2.

Интрига в матче появилась, но уже на 81-й минуте Распадори ее снял своим первым голом за сборную. В добавленное время Эль Шаарави сделал счет разгромным — 5:2.

Победа позволила Италии обойти Украину в турнирной таблице по дополнительным показателям. 20 ноября команды в очном матче разыграют путевку на чемпионат Европы.

Италия — Северная Македония — 5:2

Голы: Дармиан, 17, Кьеза, 41, 45+3, Распадори, 89, Эль Шаарави, 90+3 — Атанасов, 52, 74

Италия: Доннарумма — Дармиан, Гатти, Ачерби, Димарко — Барелла, Жоржинье (Кристане, 62), Бонавентура (Фраттези, 62) — Берарди (Эль Шаарави, 76), Распадори, Кьеза (Дзаниоло, 61).

Главный тренер: Лучано Спалетти.

Северная Македония: Димитриевские — Манев (Ашковские, 46), Серафимов, Муслиу, Димоски - Элези (Алими, 63), Адеми (Атанасов, 46) — Алиоски, Барди, Эльмас (Чурлинов, 72) — Миовские (6).

Главный тренер: Благой Милевски.

Предупреждение: Дзаниоло — Чурлинов, Ашковские, Ристовские, Серафимов.

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