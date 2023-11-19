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Франція встановила рекорд, забивши 14 голів у ворота Гібралтару

19 листопада 2023 08:15
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Агабекян Карен
редактор
Франція встановила рекорд, забивши 14 голів у ворота Гібралтару
Кіліан Мбаппе оформив 3+2. Фото: twitter.com/equipedefrance
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У останньому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 збірна Франції приймала Гібралтар. Зазначимо, що в турнірному положенні ця гра для жодної команди нічого не вирішувала.

Франція здобула перемогу й оновила рекорд за кількістю забитих м'ячів в матчі відбору на чемпіонат Європи, повідомив портал Новини.LIVE.

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Героєм рекорду став футболіст Гібралтару Ітан Сантос, який відкрив рахунок своїм автоголом, а потім на 18-й хвилині, коли рахунок був 0:3, отримав червону картку.

Найпродуктивніше в матчі зіграв Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик та дві гольові передачі. Ще по дублю собі в актив занесли Олів'є Жиру та Кінгслі Коман.

Раніше збірна Франції забивала десять або більше м’ячів лише в ворота Азербайджану в 1995 році. Гібралтар же отримав найбільшу поразку в історії. В попередньому ганебному матчі вони пропустили 9 голів від Бельгії.

Зазначимо, що попередній рекорд результативності в матчах кваліфікації на чемпіонат Європи належав Німеччині, яка у вересні 2006 року виграла у Сан-Марино з рахунком 13:0.

Франція — Гібралтар — 14:0

Голи: Сантос, 3 (авт.), Тюрам, 4, Заїр-Емері, 16, Мбаппе, 30 (з пенальті), 74, 82, Клосс, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабйо, 63, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1.

Франція: Меньян — Клосс, Тодібо, Упамекано (Саліба, 81), Тео Ернандес — Заїр-Емері (Фофана, 20), Рабйо (Камара, 67) — Коман (Дембеле, 69), Грізманн, Мбаппе — Тюрам (Жиру, 67).

Гібралтар: Колінг — Серджант, Рой Чіполіна, Сантос, Муелі, Джозеф Чіполіна (Оліверо, 61) — Вокер (Джолі, 62), Посо, де Харо, Лі Касьяро — де Барр (Кумбс, 82).

Попередження: Лі Касьяро, 30.

Вилучення: Сантос, 18.

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