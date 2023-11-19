Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе переплюнул Месси и Роналду, сделав уникальное достижение arrow

Мбаппе переплюнул Месси и Роналду, сделав уникальное достижение

19 ноября 2023 11:29
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мбаппе переплюнул Месси и Роналду, сделав уникальное достижение
Киллиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Claudia Greco
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В последнем туре группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 против Гибралтара Франция оформила самую большую победу в истории — 14:0. Форвард Киллиан Мбаппе забил три мяча.

Последний забитый гол стал для Мбаппе 300-м в карьере, сообщило Opta Sports.

Читайте также:

Уникальное достижение

Мбаппе в матче с Гибралтаром вошел в историю футбола, поскольку забил 300 голов в карьере, будучи 24-летним. Лишь 20 декабря Киллиану будет 25.

Легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду забили свои 300-е голы после 25-летия.

Лидер "ПСЖ" и сборной Франции за свою клубную карьеру забил 254 гола и отличился 46-мя мячами за национальную команду. При этом кроме парижан он выступал за "Монако".

Отметим, что Мбаппе в этом году также попал в тройку претендентов на "Золотой мяч", который выиграл Месси. И сделал это Килиан благодаря выступлениям за сборную, с которой дошел до финала чемпионата мира.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 15 матчах за "ПСЖ" забил 15 голов и отдал один ассист.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость Мбаппе в 180 млн евро. Интересно, что пиковый ценник у Киллиана был в 20 лет, когда его стоимость составляла 200 млн евро.

Напомним, Довбик признался, что хочет сменить команду.

Судаков может отказать "Ювентусу" из-за интереса испанского гранда.

Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд по отбору на Евро-2024.

Гутцайт рассказал, зачем Мудрика, Довбика и других футболистов выпускали из страны.

УЕФА спровоцировал скандал, запретив минуту молчания на матче Польша — Израиль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме