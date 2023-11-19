Мбаппе переплюнул Месси и Роналду, сделав уникальное достижение
В последнем туре группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 против Гибралтара Франция оформила самую большую победу в истории — 14:0. Форвард Киллиан Мбаппе забил три мяча.
Последний забитый гол стал для Мбаппе 300-м в карьере, сообщило Opta Sports.
Wow what a goal from Mbappe 😳 pic.twitter.com/MACDxEZChM— The Invincible One (@z_invincible_1) November 19, 2023
Уникальное достижение
Мбаппе в матче с Гибралтаром вошел в историю футбола, поскольку забил 300 голов в карьере, будучи 24-летним. Лишь 20 декабря Киллиану будет 25.
Легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду забили свои 300-е голы после 25-летия.
Лидер "ПСЖ" и сборной Франции за свою клубную карьеру забил 254 гола и отличился 46-мя мячами за национальную команду. При этом кроме парижан он выступал за "Монако".
Отметим, что Мбаппе в этом году также попал в тройку претендентов на "Золотой мяч", который выиграл Месси. И сделал это Килиан благодаря выступлениям за сборную, с которой дошел до финала чемпионата мира.
В нынешнем сезоне Мбаппе в 15 матчах за "ПСЖ" забил 15 голов и отдал один ассист.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость Мбаппе в 180 млн евро. Интересно, что пиковый ценник у Киллиана был в 20 лет, когда его стоимость составляла 200 млн евро.
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