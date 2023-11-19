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Перепалка Усика и Фьюри на пресс-конференции стала мемом — видео

19 ноября 2023 16:52
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Агабекян Карен
редактор
Перепалка Усика и Фьюри на пресс-конференции стала мемом — видео
Тайсон Фьюри — Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

16 ноября в Лондоне состоялась первая пресс-конференция чемпиона WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Общение боксеров оказалось насыщенным яркими красками.

После нее в Интернете даже начали появляться мемы с перепалкой боксеров.

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На пресс-конференции стало известно, что поединок перенесен из 23 декабря 2023-го на 17 февраля 2024-го. Как и планировалось, бой состоится в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Кроме главного боя вскоре будут представлены все поединки боксерского вечера. Ожидается, что по уровню андеркарта эти поединки также будут высокого уровня, как и на шоу 23 декабря, в рамках которого подерутся Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Дмитрий Бивол, Даниэль Дюбуа, Джарелл Миллер и другие звезды бокса.

Как прошла пресс-конференция

Поведение Фьюри на пресс-конференции было привычно вызывающим. Британец много оскорблял украинского боксера, называя его "маленьким человечком", "сосиской", "кроликом и подобными словами.

В ответ Усик заявил, что ринг все покажет и стоит дождаться поединка, который расставит все на свои места.

В конце пресс-конференции Фьюри начал провоцировать Усика и был близок к тому, чтобы начать драку.

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