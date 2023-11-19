Перепалка Усика и Фьюри на пресс-конференции стала мемом — видео
16 ноября в Лондоне состоялась первая пресс-конференция чемпиона WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Общение боксеров оказалось насыщенным яркими красками.
После нее в Интернете даже начали появляться мемы с перепалкой боксеров.
Усик и Фьюри подерутся 17 февраля
На пресс-конференции стало известно, что поединок перенесен из 23 декабря 2023-го на 17 февраля 2024-го. Как и планировалось, бой состоится в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.
Кроме главного боя вскоре будут представлены все поединки боксерского вечера. Ожидается, что по уровню андеркарта эти поединки также будут высокого уровня, как и на шоу 23 декабря, в рамках которого подерутся Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Дмитрий Бивол, Даниэль Дюбуа, Джарелл Миллер и другие звезды бокса.
Как прошла пресс-конференция
Поведение Фьюри на пресс-конференции было привычно вызывающим. Британец много оскорблял украинского боксера, называя его "маленьким человечком", "сосиской", "кроликом и подобными словами.
В ответ Усик заявил, что ринг все покажет и стоит дождаться поединка, который расставит все на свои места.
В конце пресс-конференции Фьюри начал провоцировать Усика и был близок к тому, чтобы начать драку.
The Tyson Fury and Oleksandr Usyk face-off was heated 😳 🏆#RingofFire | #FuryUsyk | Feb 17 pic.twitter.com/MOEm2RlNb6— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) November 16, 2023
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