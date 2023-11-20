Лідер Барселони отримав важку травму в матчі Іспанії проти Грузії

Гаві після завданого по ньому удару. Фото: REUTERS/Juan Medina

У відборі на чемпіонат Європи-2024 в групі А в останньому турі зіграли Іспанія та Грузія. Команда із Піренеїв перемогла із рахунком 3:1.

Попри цікаву гру, увагу вболівальників привернула травма лідера Іспанії та "Барселони" Гаві, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що перемога дозволила Іспанії вийти на чемпіонат Європи з першого місця в групі. З другої позиції пробилася на турнір Шотландія.

Травма Гаві

Інцидент із футболістом збірної Іспанії трапився на 20-й хвилині за рахунку 1:1 після забитих м’ячів Ле Нормана та Кварцхелії.

В одному зі стиків захисник Грузії Лука Лочошвілі завдав удар ззаду в підколінний м’яз. Півзахиснику надали допомогу лікарі й він повернувся на поле, але потім знову відчув біль. На 27-й хвилині Гаві замінили на Сансета.

У другому таймі у Іспанії забили Ферран Торрес та автоголом відзначився все той же Лочошвілі.

Іспанія — Грузія — 3:1

Голи: Ле Норман, 4, Ферран Торрес, 55, Лочошвілі, 72 (авт.) — Кварацхелія, 10.

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Мартінес, Гая — Гаві (Сансет, 27), Родрі (Субіменді, 86), Руїс — Ферран Торрес (Ямал, 65), Мората, Вільямс (Рікельме, 85).

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе (Мамучашвілі, 89), Кверквелія, Кашия, Лочошвілі, Азарові (Гочолеішвілі, 78) — Чакветадзе (Алтунашвілі, 89), Квеквескірі (Давіташвілі, 59), Кочорашвілі — Кварацхелія, Мікаутадзе (Меквабішвілі, 60).

Попередження: Родрі, Мартінес — Кварацхелія, Кашія.

Нагадаємо, перепалка Усика та Ф'юрі на пресконференції стала мемом — відео.

Довбик зізнався, що хоче змінити команду.

Кіліан Мбаппе переплюнув Мессі та Роналду і зробив унікальне досягнення.

Судаков може відмовити "Ювентусу" через інтерес іспанського гранда.

Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд із відбору на Євро-2024.