Лидер Барселоны получил тяжелую травму в матче Испании против Грузии
В отборе на чемпионат Европы-2024 в группе А в последнем туре сыграли Испания и Грузия. Команда из Пиренеев победила со счетом 3:1.
Несмотря на интересную игру внимание болельщиков привлекла травма лидера Испании и "Барселоны" Гави, сообщил портал Новини.LIVE.
Победа позволила Испании выйти на чемпионат Европы с первого места в группе. Со второй позиции пробилась на турнир Шотландия.
Травма Гави
Инцидент с футболистом сборной Испании произошел на 20-й минуте при счете 1:1 после забитых мячей Ле Нормана и Кварцхелии.
В одном из стыков защитник Грузии Лука Лочошвили нанес удар сзади в подколенную мышцу. Полузащитнику оказали помощь врачи и он вернулся на поле, но затем снова почувствовал боль. На 27-й минуте Гави заменили Сансетом.
Во втором тайме у Испании забили Ферран Торрес и автоголом отличился все тот же Лочошвили.
Испания — Грузия — 3:1
Голы: Ле Норман, 4, Ферран Торрес, 55, Лочошвили, 72 (авт.) — Кварацхелия, 10.
Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Мартинес, Гая — Гави (Сансет, 27), Родри (Субименди, 86), Руис — Ферран Торрес (Ямал, 65), Мората, Уильямс (Рикельме, 85).
Грузия: Мамардашвили — Какабадзе (Мамучашвили, 89), Кверквелия, Кашия, Лочешвили, Азарові (Гочолеишвили, 78) — Чакветадзе (Алтунашвили, 89), Квеквескири (Давиташвили, 59), Кочораш 0).
Предупреждения: Родри, Мартинес — Кварацхелия, Кашия.
Напомним, перепалка Усика и Фьюри на пресс-конференции стала мемом — видео.
Довбик признался, что хочет сменить команду.
Килиан Мбаппе переплюнул Месси и Роналду и сделал уникальное достижение.
Судаков может отказать "Ювентусу" из-за интереса испанского гранда.
Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд по отбору на Евро-2024.
Читайте Новини.LIVE!