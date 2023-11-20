Лидер Барселоны получил тяжелую травму в матче Испании против Грузии

Гави после нанесенного по нему удара. Фото: REUTERS/Juan Medina

В отборе на чемпионат Европы-2024 в группе А в последнем туре сыграли Испания и Грузия. Команда из Пиренеев победила со счетом 3:1.

Несмотря на интересную игру внимание болельщиков привлекла травма лидера Испании и "Барселоны" Гави, сообщил портал Новини.LIVE.

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Травма Гави

Инцидент с футболистом сборной Испании произошел на 20-й минуте при счете 1:1 после забитых мячей Ле Нормана и Кварцхелии.

В одном из стыков защитник Грузии Лука Лочошвили нанес удар сзади в подколенную мышцу. Полузащитнику оказали помощь врачи и он вернулся на поле, но затем снова почувствовал боль. На 27-й минуте Гави заменили Сансетом.

Во втором тайме у Испании забили Ферран Торрес и автоголом отличился все тот же Лочошвили.

Испания — Грузия — 3:1

Голы: Ле Норман, 4, Ферран Торрес, 55, Лочошвили, 72 (авт.) — Кварацхелия, 10.

Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Мартинес, Гая — Гави (Сансет, 27), Родри (Субименди, 86), Руис — Ферран Торрес (Ямал, 65), Мората, Уильямс (Рикельме, 85).

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе (Мамучашвили, 89), Кверквелия, Кашия, Лочешвили, Азарові (Гочолеишвили, 78) — Чакветадзе (Алтунашвили, 89), Квеквескири (Давиташвили, 59), Кочораш 0).

Предупреждения: Родри, Мартинес — Кварацхелия, Кашия.

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